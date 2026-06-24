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Emekli maaş zammına kilitlendi: Merak edilen 'refah payı' bilgisi

Milyonlarca emekli Temmuz zammına kilitlendi. Maaş zammı için hesaplar yapılmaya başlarken refah payı konusu da merak ediliyor.

Emekli maaş zammına kilitlendi: Merak edilen 'refah payı' bilgisi
Hande Dağ

Emeklinin maaş zammı 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarıyla netlik kazanacak. Milyonlarca emekli temmuz zammına kilitlenmişken herkesin merak ettiği konulardan bir tanesi de refah payı konusu olmaya devam ediyor. Peki, refah payı eklenir mi? İşte son gelen bilgiler...

Emekli maaş zammına kilitlendi: Merak edilen refah payı bilgisi 1

"REFAH PAYI EKLENMESİ BEKLENMİYOR"

CNN Türk yayınında konuşan CNN Türk Muhabiri Melike Görür Demirkıran "Emekli maaşlarına Temmuz ayında enflasyon oranında bir zam yapılacak. Bu orana refah payı eklenir mi merak ediliyordu. Edinilen bilgilere göre refah payı eklenmesi beklenmiyor" ifadelerini kullandı.

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