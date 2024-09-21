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Emekli maaşı alıp, çalışanlar dikkat! Bankalar binlerce kağıdın arasında saklayarak veriyordu: Yargıtay'dan emekli aylığına haciz kararı...

21.09.2024 14:41
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Yargıtay'ın son kararına göre, kredi borcu olan emeklilerin maaşlarına haciz uygulanamayacak. Avukat Mücahit Küçük, bankaların emekli maaşlarına bloke koymak için imzalattıkları muvafakatnamelerin artık geçersiz olduğunu belirtti. Ancak çalışan emeklilerin iş yerinden aldıkları maaşın bir kısmı haczedilebiliyor. İşte Yargıtay'ın dikkat çeken o kararı...

Avukat Mücahit Küçük, Yargıtay'ın aldığı son kararla, kredi borcunu ödeyemeyen emeklilerin maaşlarının haczedilemeyeceğini belirtti. Küçük, emeklilerin kredi çekerken imzaladıkları sözleşmelere dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayarak, bankaların bu konuda uyguladıkları bazı işlemlerin artık geçersiz sayıldığını söyledi.

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MUVAFAKATNAME BOŞA ÇIKTI

Avukat Küçük, bankaların kredi çekimi sırasında emeklilerden maaşlarına bloke koyabilmek için muvafakatname aldığını, ancak Yargıtay'ın son kararının bu muvafakatnameleri geçersiz kıldığını açıkladı. Önceden, emekli maaşının yatırıldığı bankadan kullanılan kredilerde, bankalar doğrudan maaşa bloke koyarak kredi taksitlerini tahsil edebiliyordu. Ancak artık bu uygulamanın hukuka aykırı olduğu ve emekli maaşlarına haciz konulamayacağı açıkça belirtildi. Yani, emeklilerin maaşlarına kredi ödemeleri nedeniyle doğrudan bloke konulması mümkün olmayacak.

TÜRK LİRASI (391)

BANKALAR İŞLEM YAPAMAYACAK

Küçük, emekli maaşlarının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve İcra İflas Kanunu’na göre haczedilemeyeceğini hatırlattı. Ayrıca, İcra İflas Kanunu’nun 83. maddesine göre, emekli maaşlarının haczedilmesine yönelik verilen muvafakatnameler de geçersiz sayılıyor. Yani, bankalar artık bu tür muvafakatnamelere dayanarak işlem yapamayacak.

ATTIĞINIZ İMZAYA DİKKAT EDİN!

Ancak Küçük, emeklilerin kredi çekerken yine de dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Bankalar, bu durumdan ötürü emeklilere kredi vermekte isteksiz davranabiliyor. Bu nedenle emeklilerin, kredi çekerken imzaladıkları belgelerde neye muvafakat verdiklerini iyi kontrol etmeleri önem taşıyor.

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MAAŞININ BİR KISMINA HACİZ UYGULANABİLİR

Son olarak, hem emekli maaşı alıp hem de çalışmaya devam edenler için Küçük, maaşlarının sadece dörtte birine haciz konulabileceğini ancak emekli maaşlarının haczedilemeyeceğini belirtti. Bu durumda, çalışarak elde edilen gelirin yalnızca dörtte biri haczedilebilirken, emekli maaşı kesintiye uğramayacak.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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