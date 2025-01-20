FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emekli maaşı, banka promosyonundan sonra yanıt bekleyen tek bir soru kaldı! Gözler o tarihte

Emekli maaşı, banka promosyonundan sonra yanıt bekleyen tek bir soru kaldı! Gözler o tarihte

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
20.01.2025 09:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi? Emekli maaşı için enflasyon farkının belli olması ve emekli banka promosyonlarının da güncellenmesiyle beraber artık milyonlarca emeklinin yanıtını beklediği tek bir soru kaldı; bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? İkramiyeler için beklentiler artarken eğer enflasyon oranında zam gelirse 3 bin 500 TL ile 4 bin TL aralığına yükseleceği tahmin ediliyor. Ancak farklı bir oran da gündeme gelebilir. İşte detaylar...

Emekli maaşı, banka promosyonundan sonra yanıt bekleyen tek bir soru kaldı! Gözler o tarihte

Milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesi için heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Yeni yılda yeni ikramiye için rakamlar ve tahminler konuşulmaya başlandı. Ramazan Bayramı öncesi ikramiye miktarında güncelleme yapılması bekleniyor.

iStock-1216817876 (4)

Show Haber'de yer alan habere göre; enflasyon farkı belli oldu, banka promosyonları güncellendi. Şimdi milyonlar tek bir sorunun yanıtını arıyor; bayram ikramiyesine de zam yapılacak mı?

iStock-1283754376 (5)

Milyonların bayram ikramiyesinin bayramdan önce hesaplara yatması bekleniyor. Ramazan Bayramı adım adım yaklaşırken akıllarda yine o soru var. Geçen sene emekliye toplam 6 bin lira ikramiye yatmıştı ve bu sene yine beklentiler büyüdü.

iStock-1414584372 (4)

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

24-28 Mart haftasında emeklinin yeni yılda ilk ikramiyesini alması bekleniyor. Enflasyon oranında güncelleme yapılırsa yeni ikramiye tutarı 3 bin 500 ile 4 bin lira aralığına yükseliyor. Farklı bir oranda artışın yapılması da gündeme gelebilir.

iStock-1414584841 (1)

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?

Emekliye zamlı ikramiye yatacak mı, yoksa 3 bin lirada güncelleme yapılmayacak mı? Tüm soruların önümüzdeki günlerde yanıt bulması bekleniyor.

iStock-1474210743 (4)

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı emekli ikramiyesi Emekli bayram ikramiyesi emekli emekli ikramiye zammı emekli ikramiyeleri emekli bayram ikramiyesi ne kadar Emekli bayram ikramiyesine zam mı gelecek Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA | Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı

SON DAKİKA | Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı

Taziye evi kan gölüne döndü: Pompalı tüfekle katliam yaptı

Taziye evi kan gölüne döndü: Pompalı tüfekle katliam yaptı

Emekli maaşı, banka promosyonu derken... Yanıt bekleyen tek soru var

Emekli maaşı, banka promosyonu derken... Yanıt bekleyen tek soru var

Kredi kartı aidatının iadesinin çözümünü açıkladı

Kredi kartı aidatının iadesinin çözümünü açıkladı

Emeklinin maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak?

Emeklinin maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak?

'İndirim olursa zam yaparım' O ilan Bakanlığı harekete geçirdi

'İndirim olursa zam yaparım' O ilan Bakanlığı harekete geçirdi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Sömestr tatili için 10 harika rota!

Sömestr tatili için 10 harika rota!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.