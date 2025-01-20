Emekli maaşı, banka promosyonundan sonra yanıt bekleyen tek bir soru kaldı! Gözler o tarihte

Milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesi için heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Yeni yılda yeni ikramiye için rakamlar ve tahminler konuşulmaya başlandı. Ramazan Bayramı öncesi ikramiye miktarında güncelleme yapılması bekleniyor.

Show Haber'de yer alan habere göre; enflasyon farkı belli oldu, banka promosyonları güncellendi. Şimdi milyonlar tek bir sorunun yanıtını arıyor; bayram ikramiyesine de zam yapılacak mı?

Milyonların bayram ikramiyesinin bayramdan önce hesaplara yatması bekleniyor. Ramazan Bayramı adım adım yaklaşırken akıllarda yine o soru var. Geçen sene emekliye toplam 6 bin lira ikramiye yatmıştı ve bu sene yine beklentiler büyüdü.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

24-28 Mart haftasında emeklinin yeni yılda ilk ikramiyesini alması bekleniyor. Enflasyon oranında güncelleme yapılırsa yeni ikramiye tutarı 3 bin 500 ile 4 bin lira aralığına yükseliyor. Farklı bir oranda artışın yapılması da gündeme gelebilir.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?

Emekliye zamlı ikramiye yatacak mı, yoksa 3 bin lirada güncelleme yapılmayacak mı? Tüm soruların önümüzdeki günlerde yanıt bulması bekleniyor.