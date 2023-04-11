FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2023 Ramazan Bayramı öncesi SGK-Bağkur emekli ikramiyesi ödeme tarihleri

Emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2023 Ramazan Bayramı öncesi SGK-Bağkur emekli ikramiyesi ödeme tarihleri

11.04.2023 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşı bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı merak konusu olurken; Ramazan Bayramı öncesi SGK ve Bağkur emeklisi vatandaşlar, arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan açıklama yapıldı ve ikramiyelerin hesaplara yatacağı tarih belli oldu. Peki, emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2023 Ramazan Bayramı öncesi SGK-Bağkur emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak?

Emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2023 Ramazan Bayramı öncesi SGK-Bağkur emekli ikramiyesi ödeme tarihleri

Emekli maaşı bayram ikramiyeleri ödeme tarihi merak konusu oldu. Emekli bayram ikramiyelerinin ilki Ramazan Bayramı'nda, ikincisi ise Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda iki kez hesaplara yatıyor. Ramazan Bayramı yaklaşırken SGK ve Bağkur emeklileri internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. İşte, 2023 Ramazan Bayramı öncesi SGK-Bağkur emekli ikramiyesi ödeme tarihleri...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarıldığını duyurdu. Bayram ikramiyeleri 1100 TL'den 2 bin TL'ye yükselecek. Düzenlemeden 15 milyon emeklinin faydalanacak.

para3

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyeleri 900 TL'lik bir artışla 2 bin liraya yükseldi. Bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatacağına dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, EYT'liler dahil tüm emeklilerin beklediği bayram ikramiyelerine ilişkin tarihleri duyurdu.

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri; Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan'da, ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan'da, ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan'da,

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan 2023'te,

Bağkur kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri; Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17 Nisan 2023'te, ödeme günü 27 ve 28 olanların 18 Nisan'da ödenecek.

para (80)

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2023 yılında Ramazan, 23 Mart Perşembe günü başladı ve 20 Nisan Perşembe günü sona erecek. 20 Nisan 2023 Ramazan Bayramı'nın arife günü oluyor. 2023 yılında Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlayacak ve 23 Nisan'da bitecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Darphane'den madeni para kararı! 1 TL ve 50 kuruşlar artık…Darphane'den madeni para kararı! 1 TL ve 50 kuruşlar artık…
Emekliler dikkat! İkramiye farkı ödemesi için dikkat çeken kararEmekliler dikkat! İkramiye farkı ödemesi için dikkat çeken karar
Gram altın için 'Sürpriz değil' diyerek açıkladı: 1700 TL...Gram altın için 'Sürpriz değil' diyerek açıkladı: 1700 TL...
Anahtar Kelimeler:
Emekli bayram ikramiyesi

En Çok Okunan Haberler

Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...

Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...

Canlı yayında 'çift maaş' açıklaması! "Böyle bir durum..."

Canlı yayında 'çift maaş' açıklaması! "Böyle bir durum..."

15.000 TL talep edilmişti, 11.500 lira teklif edildi!

15.000 TL talep edilmişti, 11.500 lira teklif edildi!

Emekliler dikkat! İkramiye farkı ödemesi için dikkat çeken karar

Emekliler dikkat! İkramiye farkı ödemesi için dikkat çeken karar

Milyonlarca SGK’lı için 35 bin lirayı aşan destek!

Milyonlarca SGK’lı için 35 bin lirayı aşan destek!

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ TARİHİ 2023: Nisan ayı Aile destek ödemeleri neden yatmadı, hesaplara ne zaman yatacak? Ödeme sorgulama ekranı!

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ TARİHİ 2023: Nisan ayı Aile destek ödemeleri neden yatmadı, hesaplara ne zaman yatacak? Ödeme sorgulama ekranı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Teletabiler’in ‘Güneş bebeği’ büyüdü! Görenler tanıyamadı

Teletabiler’in ‘Güneş bebeği’ büyüdü! Görenler tanıyamadı

Canlı yayında banyo yaptı! Çırılçıplak kamerada keselendi

Canlı yayında banyo yaptı! Çırılçıplak kamerada keselendi

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Karısının sosyal medyadaki haliyle evdeki halini kıyaslayınca...

Karısının sosyal medyadaki haliyle evdeki halini kıyaslayınca...

Maneviyata yönelmişti! Son halini kızı paylaştı

Maneviyata yönelmişti! Son halini kızı paylaştı

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.