EMEKLİ MAAŞI EK ZAM SON DAKİKA: 7500 TL en düşük emekli maaşına zam mı yapılacak? En düşük ücret ne kadar olacak? AK Parti'den açıklama

En düşük emekli maaşı ile ilgili arama motorlarında yapılan sorgulamalar AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklaması sonrası hız kazandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'En düşük emekli maaşı' için çalışma yapıldığı yönündeki haberleri doğrulamıştı. Güler ise “Bütçe dengesini bozmadan, ciddi nitelikli bir çalışma yapılıyor. Ekim veya Kasım ayı içeresinde tamamlanıp Meclis'e intikal ederse biz de bu konuda hızlı bir çalışmayı ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA ZAM MI GELECEK?

En düşük emekli maaşı olan 7.500 TL'ye yapılacak çalışma ile zam gelmesi bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı tutarının önümüzdeki süreçte belli olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bu konuda bir talimat verdiğini hatırlatan AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler şu ifadeleri kullandı:

“Bu iki bakanlığın bürokrasisi çalışmalarını yürütüyor. 6 Şubat depremiyle beraber merkezi bütçeden AFAD Başkanlığımıza ve Çevre Şehircilik Bakanlığımıza aktarılan 765 milyar TL civarında bir bütçe vardı. Meclis kapanmadan önce ek bütçeyi çıkarmıştık; 1 trilyon 119 milyar TL.

Yine borçlanma limitlerini artırmıştık. Bütçenin dengesini bozmadan; nasıl bir miktar ortaya çıkabilir, şu anda çalışma devam ediyor.”

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA NE ZAMAN ZAM GELECEK?

Çalışmalar netleşmeden bir tarih ya da rakam vermenin şu an için mümkün olmadığını ifade eden Güler, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Bütçe dengesini bozmadan, bu imkanları nasıl sağlayabiliriz, ciddi nitelikli bir çalışma yapılıyor. Ekim veya kasım ayı içeresinde tamamlanıp Meclise intikal ederse biz de bu konuda hızlı bir çalışmayı ortaya koyacağız. Hazine ve Maliye ile Çalışma Bakanlığımız bu konuda büyük bir gayret gösteriyor.”



