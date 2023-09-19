EMEKLİ MAAŞI EK ZAM SON DAKİKA: Hem erken emeklilik hem de zam! Ankara'dan kulis bilgisini paylaştı: 'Yıl başından önce seyyanen zam' iddiası

Son dakika haberi… Emekli zammı için çalışmalar devam ediyor. Meclis’in açılması ile gündeme getirilecek maaşlarda iyileştirme için ikinci torba yasa bekleniyor. Emekliye ek zam konusunun da torba yasaya eklenmesi gündemde. Çalışmada ise 3 ana başlık masada yer alacak. Hem kök aylık artacak hem de en düşük emekli maaşı yükselecek. Bir de 3. ikramiye olarak Cumhuriyet ikramiyesi verilmesi beklentiler arasında.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık zam oranının yaklaşık yüzde 39.61 olması bekleniyor. Ancak bu oranın memur zammı referans alındığında ve refah payı uygulandığında yüzde 50'yi aşabileceği öngörülüyor. Bu durumda, 7.500 TL tutarındaki SGK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı 10.000 TL'nin üzerine yükselecek. Emeklilerin heyecanla beklediği bir diğer konu ise ek zam düzenlemeleri. Hükümet, emeklilere ek ikramiyeler verilmesi konusunda çalışmalar yürütüyor.

EMEKLİYE ZAM İÇİN BAKAN IŞIKHAN’DAN AÇIKLAMA

Tüm bunlar için 1 Ekim’de açılacak Meclis’e gözler çevrilirken Ankara’dan çok yeni bir açıklama daha geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşları ile ilgili ciddi bir hazırlık süreci yürütüldüğünü kaydetti. Yol haritasının ise Ekim’de belirleneceğini dile getirdi.

BAĞ-KUR’LUYA ERKEN EMEKLİLİK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce müjdesini verdiği Bağ-Kur’lu küçük esnafa 1800 gün yani 5 yıl erken emeklilik kapısını aralayan düzenleme için, “Özellikle küçük esnaf kapsamındaki 1 milyon Bağ-Kur’lu vatandaşımızı kapsayacak bir düzenleme olacak. Cumhurbaşkanımızın talimatını yerine getireceğiz” ifadelerini kullandı.

MASADA 3 BAŞLIK VAR

Emekliler Ekim'de Meclis'e taşınacak torba teklife iyileştirmenin de eklenmesini beklerken, çalışmada 3 başlığın masaya yatırıldığı belirtiliyor. İlk formülde kök aylık ve taban aylıkta yapılacak artışlar ara zam şeklinde yapılabileceği gibi, Ocak ayında da mevcut zamlarla birlikte hayata geçirilebilecek. Eğer Ocak ayı beklenir ve oransal artışta karar kılınırsa yüzde 31-33 seviyelerinde beklenen SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin enflasyon zammının refah payı ile birlikte yüzde 50 ve üstü seviyelerine ulaşması bekleniyor. Emeklilere Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla ikramiye verilmesi de gündemde.

'YENİ YILDAN ÖNCE SEYYANEN ZAM' İDDİASI

Ancak Çalışma Bakanı Prof.Dr. Vedat Işıkhan ile bir araya gelen Gazeteci Abdulkadir Selvi, emekli maaşı zammı formülüne ilişkin Ankara'dan aldığı kulis bilgisini paylaştı. Daha önce emekliye zam konusunda üç alternatife göre hazırlık yapıldığını anımsatan Selvi, "Seyyanen, en düşük aylığın yükseltilmesi ve oransal bir artış” yapılması yönündeydi. Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında yapılacak çalışmada bu olgunlaştırılacak. Kabine toplantısında ise son şekli verilip Meclis’e gönderilecek. Kulağıma daha çok seyyanen zam geliyor. İzlenimim, emekli zammının yeni yıla bırakılmadan emeklilere yansıtılacağı yönünde" ifadelerini kullandı.

Son Kabine toplantısı 5 Eylül'de yapılmıştı. Bir sonraki toplantının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle 25 Eylül tarihinde yapılması bekleniyor.



