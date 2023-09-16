FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emekliye ara zam, memura 3600 ek gösterge, erken emeklilik… Milyonlara yeni haklar geliyor! Tarih belli oldu

Emekliye ara zam, memura 3600 ek gösterge, erken emeklilik… Milyonlara yeni haklar geliyor! Tarih belli oldu

16.09.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci torba yasa düzenlemesi Ekim ayında açılacak Meclis’in gündemine gelerek yasalaşacak. Torba yasada milyonları ilgilendiren konular bulunuyor. Annelerin emekliliğinden SGK-Bağ-Kur prim eşitlemesi düzenlemesine, evlilik kredisinden vergisiz cep telefonuna, emekliye ara zamdan memura 3600 ek gösterge düzenlemesi ve taşerona kadro gibi konular çözüme kavuşturulacak.

Emekliye ara zam, memura 3600 ek gösterge, erken emeklilik… Milyonlara yeni haklar geliyor! Tarih belli oldu

Yaklaşan Ekim ayı ile birlikte milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yasal düzenlemelerin de çıkması bekleniyor. 1 Ekim'de açılacak TBMM'ye gelecek ikinci torba yasada önemli düzenlemelerin yer alacağı belirtiliyor. Öncelikle AK Parti seçim beyannamesinde yer alan Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması ile birlikte ve kadınlarına sosyal güvence ve emeklilik haklarının verilmesi gündeme taşınacak.Yine Bağ-Kur'lu küçük esnafın beklediği prim indirimi, taşerona kadro ve emekliye ara zam konularının da Ekim ayındaki torba yasada olması bekleniyor.

TÜRK LİRASI (403)

AİLE KORUMA KALKANI PAKETİ

Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberine göre, Aile Koruma Kalkanı Paketi kapsamında ev kadınları hem sosyal güvenceye kavuşacak hem de yıpranma hakkı benzeri bir uygulama ile erken emekli olabilecek. Aile Koruma Kalkanı paketi ile gündeme gelecek olan sistem 4 ayaklı yürütülecek. İlk bölümde hiç sigortası olmayan, ya da bu güne kadar çalışma imkanı bulamamış ev kadınlarının sosyal güvencesi ve emekliliği sağlanacak.

İkinci adımda ise anneler açısından çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları devreye alınacak. Üçüncü adımda da çalışan anneler için bir yıpranma düzenlemesi ile hem yaş şartı hem de prim desteği ile erken emeklilik sağlanacak. Son adım ise doğum borçlanması ile ilgili olacak. Sigortadan önce dünyaya gelen çocuklar için de doğum borçlanması yapılarak prim kazanma ile ilgili de çalışma başlatılacak.

TÜRK LİRASI (276)

PRİMLER DEVLETTEN

İlk adımda herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve primi de bulunmayan ev kadınları için sigorta sistemi devreye alınacak. Anneler isteğe bağlı sigorta sistemi ile sosyal güvenceye kavuşturulacak. Primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak. Ev kadınları daha az prim ödeyerek daha erken emekli olacak. Sosyal güvence ile birlikte sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecekler. Aynı anda yürütülecek olan Bağ-Kur SSK prim eşitliği gerçekleştiğinde de 5400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4500 güne kadar çekilebilecek.

iStock-970829690

ÇOCUĞA GÖRE YAŞ ŞARTI

Ev kadınlarına getirilecek sosyal güvence ve emeklilik hakkı anneler için daha avantajlı olacak. Çocuk sahibi olan ev kadınları isteğe bağlı sigorta yaptırdıklarında kendilerine verilecek prim desteğinin yanında erken emeklilik hakkına da kavuşmuş olacak. Fiili Hizmet zammı olarak belirtilen yıpranma sistemi ile çocuk sayısına göre hem prim katkısı hem de yaş şartında esneklik gerçekleşecek. Anneler için her yıl primlerine belli miktarda ekleme yapılacak.

Kriter çocuk sayısı olacak. Uygulanacak yıpranma, çalışan anneler için de geçerli olacak. Çalışan annelere de çocuk sayısına göre prim eklemesi yapılacak.

TÜRK LİRASI (255)

BAĞ-KUR’LUYA ERKEN EMEKLİLİK

Torba yasada olması beklenen bir diğer konu ise Bağ-Kur'lular için olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, küçük esnaf ve çiftçiler dahil 1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartını 9000'den 7200'e çekecek çalışmayı tamamlayacak. Öncelikle küçük esnaf tespiti yapılacak. Bu kapsamda iş yerinde çalışan işçi sayısı ile basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf esnaf olma gibi çeşitli alternatifler üzerinde değerlendirmeler sürüyor. Düzenlemenin tüm süreleri kapsayıp kapsamayacağı belirlenecek.

EYT'lilerden Bağ-Kur'lu kadınlar 20 yılı (7200 gün), erkekler ise 25 tam yılı (9000 gün) tamamladığında emekli olabiliyor. Eğer yeni düzenleme tüm süreleri kapsarsa, Bağ-Kur reformu kapsamına giren EYT'li erkek sigortalıların da yaşlılık aylığına hak kazanma koşulu 7200 güne inecek. Böylece kadın ve erkek sigortalılar eşitlenecek. 9000 günü tamamlayamayan EYT'li erkek esnafa erken emeklilik yolu açılacak. 7200 gün tamamlanınca emekli olunabilecek. Reformdan yararlanacak olanların kapsamının da bütün Bağ-Kur’luları etkileyip etkilemeyeceği de önem kazanacak.

TÜRK LİRASI (357)

EVLİLİK KREDİSİ VE GENÇLERE TELEFON

Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması ile birlikte evlenecek olanlara verilecek ön ödemesiz ve faizsiz kredi desteği de gündeme gelecek. Torba yasada bu desteğin de yer alması bekleniyor. Gençlere elektronik alışverişinde vergi indirimi ve 10 GB internet konusunun ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bu konuda, "Çalışmalarda 2 paket var. Biri cep telefonu diğeri 10 GB ücretsiz internet paketi. 10 GB internet konusunda buradaki operatörlerden teklifleri aldık. Cumhurbaşkanımız yakın zamanda açıklama yapacaktır. Vergisiz cep telefonu düzenlemesini Sanayi Bakanlığımız yapıyor Bizde bunlara destek veriyoruz. Zannediyorum ki bugünlerde tamamlanır ve duyurulur" dedi.

TÜRK LİRASI (331)

EMEKLİYE ARA ZAM VE İKRAMİYE

İkinci torba yasaya yetişmesi beklenen bir diğer çalışma ise emekliler ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek emeklilere yapılacak iyileştirme ile ilgili çalışmaların devam ettiğini açıklamıştı. Bu konuda çalışmalar tamamlandığında ara zam ve üçüncü ikramiye ile ilgili düzenlemenin de torba yasada yer alması bekleniyor.

TÜRK LİRASI (283)

TAŞERONA KADRO, MEMURA 3600

Taşeronlara ek kadro çalışmasının da yeni torba yasada olacağı belirtiliyor. Kadroya giremeyen taşeronlarla ilgili çalışmaların da sürdüğü öğrenildi. Bir başka konu ise toplu sözleşmede gündeme gelen ve birinci derecedeki memurlara verilecek 3600 ek gösterge hakkı. Bu düzenlemenin de ikinci torba yasada yer alması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Araba almak isteyenler dikkat! Kredi faiz oranları değiştiAraba almak isteyenler dikkat! Kredi faiz oranları değişti
Emekli zammı ve memur maaşı hesaplama tablosu değişti! Emekli zammı ve memur maaşı hesaplama tablosu değişti!
Kıdem tazminatı için yeni açıklama! Hesap değişti...Kıdem tazminatı için yeni açıklama! Hesap değişti...
Anahtar Kelimeler:
3600 ek gösterge emekli zammı

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

9 yaşındaki öğrenci öğretmeni tarafından metal cetvelle darp edildi

9 yaşındaki öğrenci öğretmeni tarafından metal cetvelle darp edildi

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

1 damat 7 gelin! Aynı günde 7 kadınla birden evlendi

1 damat 7 gelin! Aynı günde 7 kadınla birden evlendi

Evinin önünde futbol oynayan çocuğa köpek saldırdı

Evinin önünde futbol oynayan çocuğa köpek saldırdı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.