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Emekli maaşı en az 2000 TL olacak! İşte emekliye yapılacak zam ve seyyanen artış...

31.10.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son gelişmelere göre emekliler için taban maaşın 2.000 TL'ye çıkartılması gündeme geldi. Yapılan çalışma tamamlandığında emeklilere enflasyon zammının yanında ekstra seyyanen artış da uygulanmış olacak. İşte merakla takip edilen emekli zammı ile ilgili merak edilen detaylar..

Emekli maaşı en az 2000 TL olacak! İşte emekliye yapılacak zam ve seyyanen artış...

Emekliler için taban maaşın 2.000 TL'ye çıkartılması konuşuluyor. Devam eden çalışmanın sonunda emeklilere enflasyon zammının yanında ekstra seyyanen artış da uygulanacak. Emekli maaşlarına yapılacak olan zamlar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

EMEKLİYE EN AZ 2000 TL MAAŞ!

Önümüzdeki sene için yapılacak sosyal çalışmalardan birisi de emeklilerin maaşlarıyla ilgili olacak. Bu çalışmalar neticesinde emekliler için seyyanen zam da gündeme gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılacak çalışmalarda emeklilerin gelirlerinde düzeltme de yapılması hedeflenmekte. Vatandaşlar konuyla ilgili bekleyişi sürdürürken bu alanda iki konu üzerinde duruluyor.

Öncelikli olarak ise aylıklarına rutinin dışında bir zam yapılması gündemde.
Bununla beraber geniş bir kitlenin alım gücü ile ilgili ciddi bir rahatlama sağlanmış olacak. Tartışılan bir başka düzenleme ise 2 bin liranın altında emekli maaşı alanlara seyyanen zam yapılarak bunların yukarı çekilmesi.

Eğer bu konuda karar verilirse 2 bin liranın altında emekli maaşı kalmamış olacak.

PANDEMİDE 1.500 TL OLMUŞTU

Pandemi sürecinde emeklilerin taban aylıkları önce 1000 TL'ye çıkartılmış ardından da 1.500 lira yapılmıştı. Emekli maaşı karar sonrası en az 1.500 lira olmuştu.

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emekli maaşı
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