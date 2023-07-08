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EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA 2023: SSK, SGK, BAĞKUR emekli maaşı nasıl hesaplanır? Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar oldu?

08.07.2023 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşına yüzde 25 zam yapılacağının açıklamasının ardından emekli maaşı hesaplama ekranı sorgulanmaya başladı. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı gelecek zam haberindeydi. Kök maaş üzerinden uygulanacak olan yüzde 25'lik zam ile birlikte hangi emekli ne kadar maaş alacak merak edildi. Peki, SSK, SGK, BAĞKUR emekli maaşı nasıl hesaplanır? Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA 2023: SSK, SGK, BAĞKUR emekli maaşı nasıl hesaplanır? Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar oldu?

Emekli maaşı hesaplama ekranı ile ilgili aramalar zam haberinin açıklanmasıyla birlikte hız kazandı. Maaş hesaplaması yapmak isteyen SSK, SGK ve Bağkur emeklileri, yeni gelen zam ile birlikte ne kadar maaş alacaklarını araştırıyorlar. Haziran'da enflasyon yüzde 38,21 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam ise yüzde 19,77 oldu. Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından en düşük memur maaşı da 22 bin 17 liraya yükseltilmişti. İşte emekli maaşı hesaplama ekranı ve 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama tablosu...

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU?

Emekli zammı ve taban aylığı 7500 TL altında kalan emeklilere zam gelip gelmeyeceği ile ayrıntılar milyonlarca emekli tarafından merak edildi. Açıklanan son dakika bilgisine göre memur, işçi ve Bağkur emeklileri toplamda yüzde 25 zam alacak. Bu orandan EYT’liler yararlanamayacak. Düzenleme TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasa teklifine eklenecek.

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EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA 2023

SGK'nın hizmete sunduğu emekli maaşı hesaplama robotu ile maaşlar hesaplanabiliyor.

SGK kapsamında sigorta sistemi 4A, 4B ve 4C olmak üzere üçe ayrılıyor. Bu noktada çalışılan sigorta sistemi, ödenen primler hesaplanırken prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş faktörleri dikkate alınıyor.

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4A SGK emeklisi vatandaşların emekli maaşlarını hesaplamak isterken yapması gereken tek işlem “uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/” adresine giderek “TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi” gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamak. Emekli maaşınız çalıştığınız devre boyunca yatırdığınız primlerle orantılı olarak hesaplanır.

4A AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise e-Devlet sistemine giriş yaparak kolaya alacakları maaş tutarını görüntüleyebilir. Bu işlem için hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir.

4B AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4C EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA

4C emeklisi olan vatandaşlar da uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ veya e-Devlet sistemine giriş yaparak maaş tutarını öğrenebilir. Bunun için açılan ekrandan istenen bilgileri eksiksiz doldurmanız gerekmektedir.

4C MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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Son dakika: Emekli maaşlarının zam oranı yüzde 25 olduSon dakika: Emekli maaşlarının zam oranı yüzde 25 oldu
Anahtar Kelimeler:
temmuz zammı

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