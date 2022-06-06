Emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak 2022? En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri konuya ilişkin ayrıntıları merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu geçtiğimiz hafta mayıs ayı enflasyon oranını açıklamıştı. Peki Emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak 2022? Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon oranı açıklaması ve beklenen en düşük emekli ve memur maaşı ile ilgili bilgiler haberimizde...

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK 2022?

Mayıs ayı enflasyon rakamları geçtiğimiz hafta açıklandı. Böylelikle milyonlarca memur ve emekli için de Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranı büyük oranda netleşmiş oldu.

Yıllık enflasyonun yüzde 73,50 olduğu ifade edildi. Bu kapsamda SSK ve BAĞ-KUR emekli zammı için belirleyici olacak 6 aylık enflasyon oranının yüzde 40’ın üzerinde oldu.

Haziran ayındaki enflasyon verisiyle zam farkında son rakam netlik kazanacak.

EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2022 yılının ilk 6 ayındaki enflasyon oranı kadar zam alacak. Memur maaşları ise yılın ilk ayındaki enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranının toplamı kadar artacak.

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklamasının ardından emekli ve memur Temmuz zammı büyük oranda netleşmiş oldu.

Açıklanan enflasyon oranı kullanılarak 5 aylık emekli ve memur zam oranı ile yeni maaşlar hesaplandı. 2022 yılı 5 aylık enflasyon oranı yüzde 35,64 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamaya göre;

5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 35,64,

5 aylık memur enflasyon farkı yüzde 28,14,

5 aylık memur ve memur emeklisi maaş zammı yüzde 35,14 olarak kesinleşti.

EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR MAAŞLARI TABLOSU 1

5 aylık enflasyon rakamlarına göre;

En düşük memur maaşı 6.429 liradan 8.688 liraya,

En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 5.796 liraya,

Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 3.999 liraya,

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3.292 liradan 4.465 liraya çıkacak.

EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR MAAŞLARI TABLOSU 2

Bağ-Kur tarım emeklilerinde en düşük aylık 2.343 liradan 3.178 liraya,

2000'den sonra emekli olan en düşük SSK'lı maaşı ise 2.041 liradan 2.768 lira çıkacak.

TÜİK'in Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklanması sonrası zamlı maaşlar daha da yükselecek.

