Emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı kaç TL? 2023 ocak zammında asgari ücret ayrıntısı

Emekli maaşının ne kadar olacağı merak konusu haline geldi. Milyonlarca emekli heyecanla ocak zammını bekliyor. En son temmuz ayında maaşlara zam yapılmıştı. Yarın açıklanacak olan enflasyon oranı ile beraber maaş tahminleri de güncellenecek. Asgari ücret endeksli en düşük emekli maaşı için ise konuşulan oranın asgari ücretin yüzde 60’ı ile yüzde 70’i arası olduğu öne sürüldü.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

3 Kasım’da açıklanacak olan enflasyon verileri maaşlar için büyük bir ipucu verecek. Herkes yeni maaşını şimdiden merak ederken emekli maaşları için ise dikkat çeken bir formül gündeme geldi. Emekli maaşları için konuşulan yeni formüle göre en düşük emekli maaşı asgari ücretin belli bir oranı kadar olacak. Asgari ücret endeksli en düşük emekli maaşı için ise konuşulan oranın asgari ücretin yüzde 60’ı ile yüzde 70’i arası olduğu öne sürüldü.

ASGARİ ÜCRET 8 BİN 250 TL OLURSA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DA…

Buna göre en düşük emekli maaşının emekli maaşının belirlenmesi için sabit bir oran olacak o oran asgari ücrete göre belirlenecek. Örneğin yeni yılda asgari ücret yüzde 50 zamlanarak 8 bin 250 TL olursa ve emekli için sabit oran da yüzde 70 olursa en düşük emekli maaşı da 5 bin 775 lira olacak. Emekliler şimdi en düşük emekli maaşı için asgari ücret oranının gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı.

EMEKLİ MAAŞLARI ‘ASGARİ ÜCRET KADAR OLSUN’ TALEBİ

Emekli vatandaşlar ise maaşları için yaptıkları açıklamada beklentilerini şu sözlerle dile getirdi:

“Asgari ücretin çok çok altında kaldım. Bir ailenin mutfak gideri, kira ve enerji bunların üçünü çıktıktan sonra hiç olmazsa insanlara bir 2-3 bin lira kalsın ayın sonuna kadar. Emekli maaşlarının en az asgari ücret kadar olması lazım. Her şey zamlı zam olmasa yerinde dursa maaşımız da yerinde dursun önemli değil. Önemli olan zamların gelmemesi.”

