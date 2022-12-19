EMEKLİ MAAŞI ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur 2023 emekli maaşı zammı için heyecanlı bekleyiş: Yüzde 15'ten fazla olması bekleniyor!

Emekli maaşı zammı için geri sayım devam ediyor. Bilindiği üzere Aralık ayı enflasyon verileri zam oranını etkileyecek. Öte yandan bugün asgari ücret ile ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hem işçilerin hem de işverenlerin ödeyebileceği sınırdaki bir beklentiyi gerçekleştirmiş olmayı ümit ettiğini ifade etti. Peki, 2023 emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK 2023?

Emekli maaşı zammı konusunda son Kabine Toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yıllık enflasyonun birkaç ay içinde yüzde 40'lı rakamlara ineceği ortada iken hala etiketlerin başka hesaplarla belirlenmesi doğru değildir. Asgari ücret, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere çalışanların refah seviyelerindeki gerilemeyi telafi etme yönündeki gayretlerimizin enflasyon maskesi arkasına sığınan haramzadeler tarafından akamete uğramasını izleyemeyiz."

Emekli zammı için Temmuz ayından itibaren 5 aylık enflasyon artış oranı dikkate alındığında en az yüzde 14,04 zam gelmesi bekleniyor.

Kesin zam oranı ise Ocak ayında TÜİK tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verileri sonrası netleşecdk.

Öte yandan memur emeklilerine ise bu tabloya göre en az 15,11 zam yapılması bekleniyor. Onların kesim zam oranı da Ocak ayında Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.

