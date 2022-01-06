Emekli maaşı ne kadar oldu? 2022 zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?

Yıllık enflasyonu yüzde 36,08, Aralık TÜFE oranı yüzde 13,58 olarak açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilerin maaşına enflasyon oranında zam yapılacağını ve en düşük emekli maaşının 2 bin 500 TL olacağını söylemişti. Maaşların şekillenmesinin ardından gözler, zamlı maaşların hesaplara ne zaman yatacağı sorusuna çevrildi. İşte detaylar...

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personeller ve memur emeklileri enflasyon farkını 15 Ocak itibarıyla alacak. SSK emeklilerinin maaşlarındaki artış 17-26 Ocak tarihlerinde yansıyacak. Bağ-Kur emeklilerinin ise maaş zammı yansımasını 25-28 Ocak tarihleri arasında alacağı öngörülüyor.

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI (TL) / Temmuz- Ocak

SSK (2000 ÖNCESİ) / 2624 -3293

SSK (2000 SONRASI) / 1627 -2500

BAĞ-KUR (ESNAF) / 1912 -2500

BAĞ-KUR (TARIM) / 1802 -2500

Eski ve yeni SSK emekli aylıkları (TL)

Temmuz/ Ocak

1735 /2500

1844 /2500

1952 /2500

2061 /2585

2169 /2721

2277 /2858

2386/ 2994

2494 /3130

2603 /3266

2711 /3402

2820/ 3538

2928 /3674

3037 /3810

3145 /3946

3254 /4082

3362 /4218

3470 /4354

3579 /4490

3687 /4626

3796 /4763

3904 /4899

4013 /5035

4121/ 5171

4230/ 5307

4338 /5443

4446 /5579

4555/ 5715

4663 /5851

4772 /5987

4880 /6123

5423 /6804

5965 /7484

Eski ve yeni BAĞ-KUR emekli aylıkları (TL)

Temmuz /Ocak

1735 /2500

1844 /2500

1952 /2500

2061 /2585

2169 /2721

2277 /2858

2386 /2994

2494 /3130

2603 /3266

2711 /3402

2820/ 3538

2928 /3674

3037 /3810

3145 /3946

3254 /4082

3362 /4218

3470 /4354

3579 /4490

3687 /4626

3796/ 4763

3904 /4899

4013 /5035

4121 /5171

4230 /5307

4338 /5443

4880 /6123

5423 /6804

