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Emekli maaşı ne kadar oldu? 2022 zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?

06.01.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK'in aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 6 aylık enflasyon belli oldu. Bununla birlikte emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı da şekillendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşının 2 bin 500 TL olacağını duyurdu. Peki zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?

Emekli maaşı ne kadar oldu? 2022 zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?

Yıllık enflasyonu yüzde 36,08, Aralık TÜFE oranı yüzde 13,58 olarak açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilerin maaşına enflasyon oranında zam yapılacağını ve en düşük emekli maaşının 2 bin 500 TL olacağını söylemişti. Maaşların şekillenmesinin ardından gözler, zamlı maaşların hesaplara ne zaman yatacağı sorusuna çevrildi. İşte detaylar...

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personeller ve memur emeklileri enflasyon farkını 15 Ocak itibarıyla alacak. SSK emeklilerinin maaşlarındaki artış 17-26 Ocak tarihlerinde yansıyacak. Bağ-Kur emeklilerinin ise maaş zammı yansımasını 25-28 Ocak tarihleri arasında alacağı öngörülüyor.

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI (TL) / Temmuz- Ocak

SSK (2000 ÖNCESİ) / 2624 -3293
SSK (2000 SONRASI) / 1627 -2500
BAĞ-KUR (ESNAF) / 1912 -2500
BAĞ-KUR (TARIM) / 1802 -2500

Eski ve yeni SSK emekli aylıkları (TL)

Temmuz/ Ocak
1735 /2500
1844 /2500
1952 /2500
2061 /2585
2169 /2721
2277 /2858
2386/ 2994
2494 /3130
2603 /3266
2711 /3402
2820/ 3538
2928 /3674
3037 /3810
3145 /3946
3254 /4082
3362 /4218
3470 /4354
3579 /4490
3687 /4626
3796 /4763
3904 /4899
4013 /5035
4121/ 5171
4230/ 5307
4338 /5443
4446 /5579
4555/ 5715
4663 /5851
4772 /5987
4880 /6123
5423 /6804
5965 /7484

Eski ve yeni BAĞ-KUR emekli aylıkları (TL)

Temmuz /Ocak
1735 /2500
1844 /2500
1952 /2500
2061 /2585
2169 /2721
2277 /2858
2386 /2994
2494 /3130
2603 /3266
2711 /3402
2820/ 3538
2928 /3674
3037 /3810
3145 /3946
3254 /4082
3362 /4218
3470 /4354
3579 /4490
3687 /4626
3796/ 4763
3904 /4899
4013 /5035
4121 /5171
4230 /5307
4338 /5443
4880 /6123
5423 /6804

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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