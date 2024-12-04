Emekli maaşı ne olacak? Emekliler Derneği Genel Başkanı Ergün'dens seyyanen zam açıklaması!

Milyonlarca emeklinin aklında tek bir soru: Emekli maaşı ne kadar olacak? Yıl başına sayılı günler kala merak da giderek artıyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını gerçekci bulmadıklarını belirten Ergün, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"TÜİK'TE MANTALİTE DEĞİŞMEMİŞTİR"

"Bütün çağrılarımıza rağmen enflasyon sepetini ve hesaplama yöntemlerini bir türlü açıklamayan ve ekonominin gerçekleriyle bağdaşmayan rakamları yayınlamakta ısrar eden TÜİK, emeklilerin ve çalışanların güvenini tamamen kaybetmiştir. Açıklanan kasım ayı enflasyonunun ortaya koyduğu gerçek şudur ki, TÜİK’te mantalite değişmemiştir. Halk deyimiyle ise TÜİK’te hamam da tas da aynıdır. Hatta tellaklar bile değişmemiştir. Açıklanan ve güven vermeyen TÜİK rakamlarına göre bile temmuzdan bu yana geçen 5 aylık süreçte TÜFE oranı yüzde 14,57 olmuştur. Buna göre de en düşük emekli aylığı olarak kabul edilen, hazine destekli ödeme sayılan 12 bin 500 TL tutarındaki ödemelerin alım gücü 10 bin 678 TL’ye geriledi. Bu şekliyle en düşük emekli aylığındaki 5 aylık kayıp bin 822 TL olmuştur. Bağımsız kuruluşlar ve ticaret odalarının yaptığı hesaplamalar ise bu kaybın çok daha yüksek olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

"SEYYANEN ZAM DERHAL ELE ALINMALI"

Açlık sınırı 20 bin TL’yi aşmış durumdadır. Diğer taraftan ortalama emekli aylıklarının ise 15 bin TL civarında olduğu dikkate alındığında emeklilerin yaklaşık yüzde 85’inin açlık sınırının altında kaldığı ortadadır. Emeklilere seyyanen zam konusu derhal ele alınmalıdır. Bütün ekonomik göstergeler, emeklilerin aleyhine işlemektedir. Bu durumda ise yapılması gereken en acil tedbir, Ocak 2025 zamları beklenmeden emeklileri bir nebze olsun rahatlatacak seyyanen bir zam yapılması olacaktır. Aksi takdirde açlıkla boğuşan 13 milyon 600 bin emekli ve ailesi bu kışı atlatamayacak, gıdaya erişimde yaşayacağı zorluklar nedeniyle çeşitli sağlık sorunlarıyla da baş etmek zorunda kalacaktır. Hastaneler dolup taşacak, zaten çökmüş durumda olan randevu sistemi tamamen işlemez hâle gelecek ve yüzde bini bulması planlanan sağlık katkı paylarındaki artışlar yüzünden emeklinin sağlık hizmet sunucularına erişimleri de neredeyse imkansız hâle gelecektir.

Türkiye’nin emeklilerini bu ayıptan kurtarıp hak ettiği insanca yaşam seviyesine yükseltmek, bu ülkeyi yönetenlerin ve yönetimine talip olanların başlıca görevidir. Emeklisine saygısı ve sevgisi olmayan bir toplumun çağdaş ve gelişmiş bir ülke olma şansı yoktur."

Kaynak: HalkTv