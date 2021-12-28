Emekli maaşı promosyonu ne kadar? Emekli maaşı için hangi banka, ne kadar promosyon veriyor?

Yeni yıl yaklaşırken emekli promosyonu veren bankalar merak ediliyor. Promosyon ödemeleri 500 ile 2 bin 500 lira arasında değişiyor. Ödeme almak isteyen vatandaşların bankalara gidip promosyon sözleşmesini imzalamaları gerekiyor.

EMEKLİ MAAŞI PROMOSYONU NE KADAR?

Yeni yıla doğru emekli promosyonu veren bankalar binlerce vatandaş tarafından takip ediliyor. Akbank, İş Bankası, Garanti, ING, Finansbank, TEB, Ziraat Bankası, Şekerbank ve diğer bütün bankalar müşterilerine bankalarına maaşlarını taşıması halinde ciddi miktarlarda promosyon imkanı sunuyor.

Emekli promosyonu veren bankalar ve verdikleri miktarlar şöyle;



İŞBANKASI



T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılmış olan anlaşma doğrultusunda 8 Kasım - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde mevcut maaşını İş Bankası'ndan almakta olan, ilk maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden ya da mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) , 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri durumunda İş Bankası hesaplarına yapılacak ilk maaş ödemesinin* ardından promosyon ödemesi yapılacaktır.

Promosyon tutarları ise şöyle;



1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 1.750 TL

1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 1.875 TL,

2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 2.000 TL ödenecek.

HALKBANK



Halkbank tarafından 1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alan kişilere ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak.

AKBANK



Akbank'ın açıklaması ise şu şekilde:

"SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 15 Kasım 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşın Bankamızdan almayı taahhüt ederek 2.500 TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz."

0-1499 TL arası maaş alanlar için toplam promosyon: 1.750 TL

1.500 TL – 2.499 TL arası maaş alanlar için toplam promosyon: 2100 TL

Maaşı 2.500 TL ve üzeri olanlar için toplam promosyon: 2500 TL

DENİZBANK



Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL,

Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL,

2.500 TL ve üzeri maaş alan vatandaşlara ise 1.000 TL ödeme yapılacak.

Diğer bankaların promosyon ödemeleri miktarları;



• ING Emekli Promosyonu: 1.750 TL

• Yapı Kredi Bankası Emekli Promosyonu: 2.000 TL

• Garanti Emekli Promosyonu: 2.000 TL

• Vakıfbank Emekli Promosyonu: 750 TL

• TEB Emekli Promosyonu: 1.800 TL

• Ziraat Emekli Promosyonu: 750 TL



