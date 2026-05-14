Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte takvim

Emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ile ilgili milyonlarca emeklinin merakla beklediği takvim netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuyla ilgili bir açıklama yaparak takvimi duyurdu.

"17-22 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA HESAPLARA YATIRILACAK"

Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum" dedi.

İŞTE EMEKLİLER İÇİN TAKVİM

4A (SSK) kapsamındaki emeklilerin 2026/Mayıs dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerini ödeme günü:

17,18, 19, 20, 21, 22 olanların mevcut ödeme günlerinde

23, 24 olanların 21 Mayıs

25, 26 olanların 22 Mayıs

4B (Bağ-Kur) kapsamındaki emeklilerin 2026/Mayıs dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerini ödeme günü:

25, 26 olanların 21 Mayıs

27, 28 olanların 22 Mayıs

4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emeklilerin 2026 Kurban Bayramı ikramiyeleri 20 Mayıs tarihlerinde ödenecek.