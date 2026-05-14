Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte takvim

Emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ile ilgili milyonlarca emeklinin merakla beklediği takvim netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuyla ilgili bir açıklama yaparak takvimi duyurdu.
Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum" dedi.
4A (SSK) kapsamındaki emeklilerin 2026/Mayıs dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerini ödeme günü:
4B (Bağ-Kur) kapsamındaki emeklilerin 2026/Mayıs dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerini ödeme günü:
4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emeklilerin 2026 Kurban Bayramı ikramiyeleri 20 Mayıs tarihlerinde ödenecek.
