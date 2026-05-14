FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte takvim

Emekli maaşı ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Milyonca emeklinin merak ettiği takvim belli oldu.

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte takvim
Hande Dağ
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ile ilgili milyonlarca emeklinin merakla beklediği takvim netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuyla ilgili bir açıklama yaparak takvimi duyurdu.

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte takvim 1

"17-22 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA HESAPLARA YATIRILACAK"

Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte takvim 2

İŞTE EMEKLİLER İÇİN TAKVİM

4A (SSK) kapsamındaki emeklilerin 2026/Mayıs dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerini ödeme günü:

  • 17,18, 19, 20, 21, 22 olanların mevcut ödeme günlerinde
  • 23, 24 olanların 21 Mayıs
  • 25, 26 olanların 22 Mayıs

4B (Bağ-Kur) kapsamındaki emeklilerin 2026/Mayıs dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerini ödeme günü:

  • 25, 26 olanların 21 Mayıs
  • 27, 28 olanların 22 Mayıs

4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emeklilerin 2026 Kurban Bayramı ikramiyeleri 20 Mayıs tarihlerinde ödenecek.

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte takvim 3

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Enflasyon Raporu bugün yapılacak!Enflasyon Raporu bugün yapılacak!
Kamuda yeni dönem: İstisnalar yeniden düzenlenecekKamuda yeni dönem: İstisnalar yeniden düzenlenecek

Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Bayram ikramiyesi Emekli bayram ikramiyesi emekli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında çarpıcı Muhittin Böcek iddiası! "Önümüzdeki günlerde..."

Canlı yayında çarpıcı Muhittin Böcek iddiası! "Önümüzdeki günlerde..."

Vance: "Trump aniden vazgeçti", İran'dan kaos tehdidi: "Yarım günden az bir sürede...

Vance: "Trump aniden vazgeçti", İran'dan kaos tehdidi: "Yarım günden az bir sürede...

(Özet) Natura Dünyası Gençlerbirliği - Trabzonspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Natura Dünyası Gençlerbirliği - Trabzonspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Maçka Parkı'nda yürüyüş yapan Sevda Demirel'in ayağı kırıldı

Maçka Parkı'nda yürüyüş yapan Sevda Demirel'in ayağı kırıldı

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

79 yıllık otomotiv devi tarih oluyor! Efsane fabrikanın kapısına kilit vurulacak

79 yıllık otomotiv devi tarih oluyor! Efsane fabrikanın kapısına kilit vurulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.