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Emekli maaşı ve memur zammı için 2 ayrı hesap! Maaş tablosunda tüm rakamlar gözler önüne serildi: Tahminleri değiştiren ipucu

14.11.2023 11:11 | Son Güncelleme:
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Memur maaşı zammı ve emekliye zam düzenlemesi için Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Ocak zammı için 4 aylık oran kesinleşirken, nihai maaşlar için ipuçları da gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda en çok merak edilen ‘En düşük memur zammı ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak?’ sorusu oldu. Merkez Bankası’nın açıkladığı veri ile çifte tahmin ortaya çıktı. Tüm mesleklerde yeni maaşlar tek tek hesaplandı.

Emekli maaşı ve memur zammı için 2 ayrı hesap! Maaş tablosunda tüm rakamlar gözler önüne serildi: Tahminleri değiştiren ipucu

Yaklaşık 16 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiren yeni yıl zamlarına sayılı günler kaldı. Ocak ayında TÜİK tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon oranının ardından zamlar kesinleşecek ve emekli aylıkları 6 aylık enflasyon farkı oranında artacak.

TÜİK’in açıkladığı 4 aylık enflasyon oranlarına bakıldığında ise Ekim’de enflasyon aylık bazda yüzde 3,43, yıllık bazda ise yüzde 61,36 olarak gerçekleşti. 4 aylık enflasyon rakamı da yüzde 29,40 olarak kayıtlara geçti. Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 4 aylık emekli ve memur zam oranı da böylece netleşmiş oldu. Buna göre 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 29,40, enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı ise yüzde 40,39 oldu.

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İLK TAHMİN YÜZDE 65

Ayrıca Merkez Bankası tarafından yıl sonu en düşük enflasyon oranı beklentisi yüzde 65, en yüksek enflasyon oranını ise yüzde 68 olarak açıklandı. Yıl sonu için emeklilere gelecek muhtemel zam oranlarına bakıldığı zaman, en düşük enflasyon beklentisi olan yüzde 65’lik oranın gerçekleşmesi ön görüldüğünde, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 37,76 oranında, Memur ve emekli memur maaşları ise yüzde 49,45 oranında artış olacak.

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YÜZDE 68’LİK ENFLASYON İLE ZAM DAHA DA ARTACAK

Merkez Bankası’nın en yüksek tahmini olan yüzde 68 oranındaki enflasyonun gerçekleşmesi halinde ise SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 40,27, memur ve emekli memur maaşlarına yüzde 52,17 oranında zam yapılacak. Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurun alacağı 6 aylık enflasyon farkı da netleşmiş olacak.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları yılda iki defa artış oranlarına göre yükselmekte. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları ocak ayında 2023’ün ikinci altı aylık enflasyon oranına bağlı olarak artacak. Merkez Bankası’nın ikinci 6 aylık dönem için öngördüğü yüzde 37,76’lık enflasyon gerçekleştiği zaman, en düşük kök ücret olan 5 bin 500’lük rakamın 7 bin 500’ü geçmesi bekleniyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Emeklilerimizi daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik, çok yakında uygulayacağız" ifadelerini kaydetmişti. Bu çalışma çerçevesinde emekli aylıklarında yeni bir düzenleme yapılarak 6 aylık enflasyon oranının üzerinde bir artış yapılması ön görülüyor. En düşük emekli aylıklarının bu doğrultuda 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor.

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EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI (TEMMUZ 2023 – 4 AYLIK YÜZDE 40,39 – YÜZDE 49,45 – YÜZDE 52,17)

• Memur – 22.017 – 30.909 - 32.904 - 33.503
• Memur emeklisi – 9.876 – 13.864 - 14.759 - 15.028

Asgari ücrette kapı aralığından o rakamlar gözüktü Asgari ücrette kapı aralığından o rakamlar gözüktü

MEMUR MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 – 4 AYLIK YÜZDE 40,39 – YÜZDE 49,45 – YÜZDE 52,17)

• Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 32.438 – 45.539 - 48.482 - 49.361
• Memur (Üniversite mezunu) 9/1 –22.926 – 32.185 - 34.265 - 34.886
• Uzman öğretmen 1/4 – 29.525 – 41.450 - 44.128 - 44.928
• Öğretmen 1/4 – 26.642 – 37.402 - 39.819 - 40.541 - 44.908
• Başkomiser 1/3 – 32.613 – 45.785 - 48.819 - 49.627
• Polis memuru 8/1 – 29.512 – 41.431 - 44.109 - 44.908
• Uzman doktor 1/4 – 37.162 – 52.171 - 55.542 - 56.549
• Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 – 26.428 – 37.102 - 39.499 - 40.215
• Mühendis 1/4 – 33.109 – 46.481 - 49.485 - 50.328
• Teknisyen (lise mezunu) 11/1 – 23.525 – 33.026 - 35.160 - 35.798
• Profesör 1/4 – 48.111 – 33.026 - 71.907 - 73.211
• Araştırma görevlisi 7/1 – 31.750 - 44.573 - 47.454 - 48.314
• Vaiz 1/4 – 27.608 – 44.573 - 41.263 - 42.011
• Avukat 1/4 – 31.549 – 44.291 - 47.153 - 48.008

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MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 – 4 AYLIK YÜZDE 40,39 – YÜZDE 49,45 – YÜZDE 52,17)

• Müsteşar 1/1 – 35.911 – 50.415 - 53.673 - 54.646
• Genel müdür 1/1 – 31.784 – 44.621 - 47.504 - 48.366
• Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 12.473 – 44.621 - 18.642 - 18.980
• Memur (Üniversite mezunu) 1/4 – 9.765 – 13.709 - 14.595 - 14.859
• Öğretmen 1/4 – 14.791 – 20.765 - 22.107 - 22.507
• Kaymakam 1.sınıf 1/4 – 20.941 – 29.399 - 31.298 - 31.866
• Başkomiser 1/4 – 14.791 – 20.765 - 22.107 - 22.507
• Polis memuru 1/4 – 14.791 – 20.765 - 22.107 - 22.507
• Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 – 14.791 – 14.791 - 22.107 - 22.507
• Mühendis 1/4 – 14.810 – 20.791 - 22.135 - 22.536
• Teknisyen (Lise) 1/4 – 10.633 – 14.927 - 15.892 - 16.180
• Pratisyen Hekim 1/4 – 21.860 – 30.689 - 32.672 - 33.264
• Profesör 1/4 – 25.678 – 36.049 - 38.378 -39.074
• İmam Hatip – 14.791 – 20.765 - 22.107 - 22.507
• Avukat 1/4 – 14.791 – 20.765 - 22.107 - 22.507


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Anahtar Kelimeler:
memur zammı emekli zammı
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