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Emekli maaşı zam farkı ödemeleri başlıyor! SSK’lısı Bağ-Kur’lusu bugünü bekliyordu: SGK Uzmanı Murat Bal 6700 liranın sırrını anlattı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
06.02.2024 07:53 | Son Güncelleme:
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Bağ-Kur SSK emekli maaşı zam farkı ödemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan merakla beklenen tarihi açıklamıştı. Yüzde 37,57’lik enflasyon artışının yanında yüzde 11,68’lik emekliye ek zam farkı bugün hesaplara yatmaya başlıyor. Peki kim ne kadar emekli maaşı zam farkı alacak? SGK Uzmanı Murat Bal emekli kök maaşındaki 6700 liranın ne anlama geldiğini anlattı.

Emekli maaşı zam farkı ödemeleri başlıyor! SSK’lısı Bağ-Kur’lusu bugünü bekliyordu: SGK Uzmanı Murat Bal 6700 liranın sırrını anlattı

Memur emeklilerine yüzde 15’lik toplu sözleşme zammı ile yüzde 49,25’lik zam Ocak-Haziran dönemi için yapılmıştı. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 37,57’lik enflasyon artışı ile memurun çok gerisinde kalında Meclis devreye girdi ve tüm emeklilerin maaşları 11,68 puan artışla yüzde 49,25’e tamamlandı. En düşük emekli maaşı da 7500 liradan 10 bin liraya yükseltildi. Karar geçtiğimiz hafta Resmi Gazete’de yayımlandı. Şimdi sırada emekli maaşı ek zam ödemesinde…

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EMEKLİYE EK ZAM FARKI ÖDEMELERİ BUGÜN BAŞLIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 6-7 Şubat tarihini söylemişti. SSK emekli maaşı fark ödemeleri bugün yapılacak. Bağ-Kur emeklisinin ek zammı ise yarın hesaplara geçecek.

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KÖK MAAŞI 6700 LİRANIN ALTINDAKİLERE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal kimin ne kadar ek zam farkı alacağını tablo üzerinde anlattı. Uzman isim, “6700 liranın üzerinde emekli kök maaşı olan vatandaşlarımız yüzde 49,25’lik zammı maaşlarında görecekler” dedi. 6700 liranın altında kök aylığı olanların ise Hazine desteği ile maaşlarının 10 bin liraya tamamlanacağını kaydetti.

• Kök aylık 7000 TL – Yüzde 37,57 zamlı 9.630 TL – Yüzde 49,25 zamlı 10.448 TL – Fark 818 TL
• Kök aylık 7600 TL – Yüzde 37,57 zamlı 10.455 TL – Yüzde 49,25 zamlı 11.343 TL – Fark 888 TL
• Kök aylık 8000 TL – Yüzde 37,57 zamlı 11.005 TL – Yüzde 49,25 zamlı 11.940 TL – Fark 935 TL
• Kök aylık 10.000 TL – Yüzde 37,57 zamlı 13.757 TL – Yüzde 49,25 zamlı 14.925 TL – Fark 1.168 TL

TÜRK LİRASI (355)

MEMUR EMEKLİLERİ ZAM FARKLARINI ALDI

Yaklaşık 2,5 milyon memur emeklisinin fark tutarı 26 Ocak’ta ödenmeye başlandı. Ödenecek fark tutarı 19,3 milyar TL olarak duyurulmuştu.


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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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