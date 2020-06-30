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Emekli maaşı zammı belli oldu mu? Emekli Temmuz zammı ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.06.2020 15:16 | Son Güncelleme

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin senede iki defa olmak üzere aldığı maaş zammının ikincisi Temmuz ayında yapılacak. Enflasyon oranına göre yapılacak emekli maaş zammı konusunda gözler yetkililere çevrildi. Peki, emekli maaş zammı belli oldu mu? Emekli maaş zammı ne zaman ödenecek? Emekli maaş zam oranları 2020...

Emekli maaşı zammı belli oldu mu? Emekli Temmuz zammı ne kadar?

Emeklilere yılda iki defa enflasyon oranında yapılan emekli maaş zamları ile ilgili ikinci zam oranı Temmuz ayında yansıtılacak. Milyonlarca emekli, Temmuz ayı emekli zam oranları hakkında merak içerisinde. Ocak ayında %6.49 oranında yapılan emekli maaşı zammı ile ilgili Temmuz ayı oranlarının açıklanması bekleniyor.

Temmuz emekli maaşı ne kadar oldu?

Temmuz emekli maaşı zammı ile ilgili yetkili makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak ilk 6 aylık enflasyon ortalamasının %4 üstünde olacağı düşünülüyor. Bu nedenle emekli maaş zammı tahmini açısından Temmuz ayında %4’ün üstünde bir zam gerçekleşeceği üzerinde duruluyor.

Ocak ayında emekli maaşı zammı ne kadar olmuştu?

TÜİK tarafından %11.84 şeklinde açıklanan enflasyon oranları sonrasında emekli maaşı zammı %6.49 oranında, memur maaşı zammı ise %5.49 oranında yansıtılmıştı. Emekli zammı Temmuz 2020 için ne olacağı konusunda hala belirsizliğini koruyor. Yapılan açıklamanın ardından zam oranına göre her emeklinin ne kadar maaş alacağı da belirlenecek.

Emekliler ne kadar zam alacak?

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da Merkez Bankası tarafından açıklanan Mayıs 2020 beklenti anketindeki verilere göre ilk 6 aylık TÜFE oranının 4.41 olacağı görünüyor. Bu durumda emekli maaşı zam oranı için de %4.41’lik bir zamdan söz ediliyor. Eğer bu şekilde bir zam gerçekleşirse emekliler 276 TL’ye kadar zam alabilecek. Temmuz zammının %4.41 olması halinde Bağ-Kur emekli maaşı 1.862 TL’ye, en düşük SSK emekli maaşı ise 2.204 TL’ye yükselebilir. Aynı beklentiye göre memur emekli maaşı ise 2.778 TL olabilir.

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