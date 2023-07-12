Emekli maaşı zammı EYT’lilere yetmedi! O rakamlar SGK verilerine yansıdı: Her 100 kişiden 40’ı…

EYT düzenlemesi ile birlikte en düşük emekli aylığı da 7500 TL olmuştu. Temmuz 2023 zammı ile yüzde 25 artacak olan emekli maaşı zammı kök aylığa göre hesaplanacağından zamlı aylıkların büyük çoğunluğu ise 7600 TL seviyelerinde kaldı. Ancak zam öncesi hem asgari ücretin 8.500 TL olması hem de en düşük memur maaşının 11.848 TL de bulunması, birçok kişinin emeklilik hayalini şimdilik erteledi. Mart ayında yürürlüğe giren EYT yasasının ardından 2.2 milyon kişinin 1.8 milyonu emeklilik başvurusunda bulunurken, şu ana kadar 1.5 milyon vatandaş ise aylıklarını almaya başladı. Her 100 EYT’liden 40’ının çalışmaya devam ettiği öğrenildi. Emeklilik dilekçesi veren EYT'lilerden yaklaşık 719 bini sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi olarak çalışırken, bu sayının daha da artması bekleniyor.

1 NİSAN’DAN İTİBAREN ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİLER

SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı statüsünde emekli olanlar, sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ödeyerek 4A’lı (SSK) olarak çalışmaya devam edebiliyorlar. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden EYT’lilerin önemli kısmı mart ayının içinde emeklilik dilekçesi verdikten sonra ertesi gün aynı işyerinde SGDP’ne tabi çalışmaya başladı. Çalışmaya devam eden EYT’lilerden geri kalanı ise 31 Mart’ta çıkış, 1 Nisan’da da SGDP’ye tabi olarak yine aynı işyerinde işe giriş işlemi yaptı.

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberinde, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istatistiklerine göre, emekli aylığı alarak çalışmaya devam eden işçi sayısı 2022 aralık ayında 945.6 bin, 2023 ocak ayında 909.1 bin, şubat ayında ise 920.1 bin kişi idi. EYT’lilerin emeklilik başvurusu yaptığı mart ayında SGDP’ne tabi emekli işçi sayısı 1 milyon 396.8 bine, nisan ayında ise 1 milyon 639.6 bin kişiye yükseldi. Emekli işçi sayısı şubat ayına göre 719 bin 470 kişi arttı. Bunlardan 616 bin 97’si erkek, 103 bin 373’ü ise kadınlardan oluşuyor.

AYNI İŞYERİNDE ÇALIŞANLARA PRİM DESTEĞİ ARTTI

Emeklilik başvurusu yaptıkları tarihten itibaren aynı işyerinde 30 gün içinde işe başlayanların sosyal güvenlik destek primi işveren payında 5 puanlık kısma karşılık gelen tutar hazine tarafından karşılanıyor. Prim desteği, işçinin brüt ücreti üzerinden hesaplanıyor. Kanun çıktığında 5 puanlık prim desteği işçi başına aylık 500.40 TL ile 3.753 TL arasında değişiyordu. Asgari ücretin artmasıyla birlikte EYT’liler için sağlanan en düşük prim desteği işçi başına aylık 670.72 TL’ye yükseldi. En yüksek prim desteği ise 5.030 TL’ye kadar çıkabilecek. Mart ve nisan aylarında emeklilik başvurusu yaptıktan hemen sonra SGDP’li olarak çalışmaya devam edenlerin tamamına yakınının aynı işyerinde çalışan kişilerden oluştuğu tahmin ediliyor. Emekli olduktan sonra farklı işyerinde çalışmaya başlayanlar ile birlikte emekli işçi sayısının ilerleyen aylarda daha da artması bekleniyor.

NİSAN AYINDA EMEKLİ SAYISI 249.301 BİN KİŞİ ARTTI

Dosya bazında emekli sayısı mart ayında 13 milyon 199.5 bin iken nisan ayında 249 bin 301 kişi artarak 13 milyon 448.8 bine yükseldi. Emekli sayısındaki artış SSK’da 202.020, BAĞ-KUR’da 34.335, Emekli Sandığı’nda ise 12.946 kişi oldu.

İSTANBUL’DA 227.530 EYT’Lİ YENİDEN ÇALIŞMAYI SEÇTİ

Mart ve nisan aylarında sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlayan EYT’lilerden 227 bin 350 kişi İstanbul’dan başvurdu. İstanbul’u 54 bin 610 kişiyle İzmir, 53 bin 752 kişiyle Ankara, 47 bin 681 kişiyle Bursa izledi. Nüfusu daha fazla olmasına rağmen çalışmaya devam eden EYT’lilerin Ankara’da İzmir’den daha az olması dikkat çekti. Başkent’in memur ağırlıklı yapısının bunda etkili olduğu tahmin ediliyor.



