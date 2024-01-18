Emekli maaşı zammı Meclis'te

Milyonlarca SSK Bağ-Kur emeklisi için nihai zam oranları belirlendi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası milyonlarca emeklinin beklediği ek zam oranını duyurdu. SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 zam yapılacağı açıklandı. SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ek yüzde 5 zam düzenlemesinin de yer aldığı kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başladı.

Plan ve Bütçe Komisyonu'na taşınan teklife göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 ay için yüzde 42,6 zam yapılacak. Kanun teklifi komisyon aşamasından sonra TBMM Genel Kurulu'na gelecek. Genel kurul oylamasının ardından yasalaşacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak.

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN YASALACAK?

Söz konusu teklifin yarın komisyonda kabul edilmesinin ardından gelecek hafta Genel Kurul’da ele alınarak yasalaşması bekleniyor.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

SSK emekli maaşı ödemeleri bugün başladı, 26 Ocak’ta sona erecek. Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri de 25-28 Ocak arasında yapılacak. Milyonlar yüzde 37,57 artış yapılarak yeni maaşlarını hesaplarında görecek. Ancak emekli kök maaşına yapılan zamdan sonra hala 7500 TL’nin altında kalan aylıklar 7500 TL olarak ödenecek. SGK en düşük emekli maaşı ile olan aradaki 2500 liralık fark ise Şubat ayında belirlenecek bir takvimle SGK tarafından ödenecek.





