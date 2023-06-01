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EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DURUM: 7 bin 500 TL ve üzeri alan SSK ve BAĞKUR'lu emekli maaşı zammı ne kadar olacak? En düşük emekli aylığı...

01.06.2023 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşı zammı konusunda yapılan son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 7500 lira ve üzeri aylık alan SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için 6 aylık enflasyon rakamları büyük önem arz ediyor. Peki, emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Temmuz'da gelecek zam ile en düşük emekli aylığı kaç TL olacak?

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DURUM: 7 bin 500 TL ve üzeri alan SSK ve BAĞKUR'lu emekli maaşı zammı ne kadar olacak? En düşük emekli aylığı...

Emekli maaşı zammı ile ilgili sorgulamalar Temmuz ayının yaklaşması ile birlikte hız kazandı. TÜİK nisan ayı enflasyon oranı verilerine göre; enflasyon yıllık yüzde 43,68, aylık yüzde 2,39 olarak belirlendi. Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranları yayımlandıktan sonra zam tutarları belli olacak. Mayıs ayı enflasyon oranı 5 Haziran'da TÜİK tarafından açıklanacak. Şimdi birçok kişi, "2023 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, emekli maaşı zammı ile ilgili son yapılan açıklamalar...

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EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşı zammı ile ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız. Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız."

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7 BİN 500 TL VE ÜZERİ EMEKLİ MAAŞI ALANLAR GELEN ZAM İLE NE KADAR MAAŞ ALACAK?

7 bin 500 TL'nin üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlar için harekete geçilecek.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız” açıklamasında bulundu.

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NİSAN AYI ENFLASYON ORANI

Nisan ayı enflasyon oranı 3 Mayıs 2023 tarihinde TÜİK tarafından yayımlandı.

TÜİK verilerine göre, enflasyon oranı Nisan ayında aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak kayıtlara geçti.

Böylece milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için geriye sadece 2 aylık veri kaldı. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranı sonrası netlik kazanacak.

Nisan ayı enflasyon rakamları ile beraber 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı belli oldu. Buna göre, 4 aylık enflasyon oranı yüzde 15,22 olarak hesaplandı.

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