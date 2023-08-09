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Emekli maaşı zammında kapı aralandı! Hesaplar yapıldı, Ocak için formül ortaya çıktı: En düşük aylık yüzde 60 artışla 10 bin TL olabilir…

09.08.2023 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca emekli şimdiden gözünü Ocak 2024’te yapılacak zamma çevirdi. Bu kapsamda emekli maaşı hesaplamasında ilk veri Merkez Bankası’ndan geldi. SGK’lı ve Bağ-Kur’lu emekliye 31,92 oranında, memur emeklisine de yüzde 25,92’lik zam için kapı aralandı. Bu tahmine göre 7500 TL olan en düşük emekli maaşı da 8000 TL’ye yükselecek. Refah payının da eklenmesi ile bu rakam 10 bin TL’yi bulabilecek. İşte detaylar…

Emekli maaşı zammında kapı aralandı! Hesaplar yapıldı, Ocak için formül ortaya çıktı: En düşük aylık yüzde 60 artışla 10 bin TL olabilir…

Yaklaşık 16 milyon emekli ile dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri yılda iki kez maaşlarında artış görüyor. Bu kapsamda emekli maaşı Ocak 2024 zammı için milyonların gözü kulağı enflasyon rakamlarında.

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EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN 3 OCAK 2024 KRİTİK TARİH

Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisi 5.23, memur emeklisi ise 7.45 puan refah payı ile yüzde 25 zam almıştı. Refah payı eklenmesine rağmen asıl belirleyici olan ise enflasyon rakamları. Dolayısıyla Ocak ve Temmuz aylarında açıklanan 6 aylık enflasyon oranı hem SGK ve Bağ-Kur hem de Emekli Sandığı emeklilerini yakından ilgilendiriyor. Bu yüzden de her ay açıklanan enflasyon verisi yeni bir hesabı ve 6 aylık oran için tahminleri beraberinde getiriyor. Emekliler enflasyon zammı ile gelen maaş artışı oranını son verinin açıklanacağı 3 Ocak'ta öğrenecek. Zam oranı içinse ilk veriler şimdiden gelmeye başladı. Temmuz ayında enflasyon yüzde 9,49 olarak açıklandı.

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MERKEZ BANKASI’NIN VERİSİ EMEKLİ ZAMMI İÇİN IŞIK YAKTI

Konuya ilişkin ATV Ana Haber’e değerlendirmede bulunan Ekonomi Gazetecisi Faruk Erdem, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminine değinerek, veriler ışığında bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranının yüzde 31,92 olarak gelebileceğinin tahmin edildiğini söyledi. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklisinin refah payı hariç emekli maaşı zammı oranını belirlerken, memur emeklisi içinse enflasyon farkı dahil yüzde 25,92’lik artış olabileceğini kaydetti. Bunun üzerine Ağustos ayında belirlenecek olan Ocak toplu sözleşme artış oranının da ekleneceğini ve artışın bununla da sınırlı olmayacağını dile getirdi.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ARTIŞI FORMÜLÜ

Merkez Bankası’nın tahminleri doğrultusunda en düşük emekli maaşının 8000 TL’ye çıkması bekleniyor. 7500 lira ve üzerinde emekli maaşı alanlar içinse rakam 10 bin TL’yi bulacak. “Ocak’ta yapılacak zam 6.250 lira üzerinden yapılacak” diyen Erdem, “Eğer bu taban maaş ve kök maaş uygulaması olmasaydı daha düşük primle emekli olanlar 3 bin TL, 4 bin TL, 5 bin TL gibi maaşlar alacaktı. Dolayısıyla yüzde 30 zam gelirse sizin maaşınız sizin maaşınız 8000 liraya çıkar” ifadelerini kullandı.

En düşük emekli maaşının refah payı ile birlikte 10 bin TL’ye yükseltilmesi ihtimalinin altını çizen Erdem, “Refah payı ve taban maaş artışı gündemde. Taban maaşın 10 bin TL’ye çekilmesi ve refah payı ile yüzde 31,92 olarak tahmin edilen oranın da yukarı çekilmesi söz konusu” dedi.

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KADEMELİ ARTIŞ YENİDEN GÜNDEMDE

Tablonun bu şekilde oluşması ile en düşük emekli aylığına yüzde 60 artış yapılmış olacak. Bu artışın kök aylık üzerinde maaş alan emeklilere kademeli olarak veya 6 aylık enflasyon rakamı üzerine konulacak refah payının doğrudan yansıtılması bekleniyor.

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