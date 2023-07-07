Emekli maaşına zam için Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘talimatı verdim’ dedi! Detaylar netleşti! Refah payı…

Torba yasadan emekli zammı ile ilgili herhangi bir düzenleme çıkmamıştı. Milyonlarca emeklinin beklediği haber Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Erdoğan ‘Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda Bakanlarımıza gerekli talimatı verdim’ diyerek emekli maaşlarına yapılacak artışla ilgili refah payının geleceğini duyurdu.

6 aylık enflasyon oranlarının açıklanmasıyla SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranı yüzde 19.77 oldu. Bu rakamın ardından emekli maaşlarına refah payı gelecek mi gelmeyecek mi sorusunun yanıtını merak ederken aylar önce yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL’ye çıkarılmıştı. Bu kararın ardından yaklaşık 8 milyon kişi aynı maaşı almaya başlamıştı.

Emekli maaşlarına gelecek yüzde 19.77’lik zam kök maaş üzerinden yapılacaktı yani kök maaşı 6 bin lira olan emeklilerin yüzde 19.77’lik zamla 7 bin 500 lirayı geçemediği için maaşlarında bir değişiklik olmayacaktı. Bu nedenle refah payı için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrilmişti.

KADEMELİ ZAM DÜZENLEMESİ EKİM AYINDA MECLİS’TE OLACAK

Emeklinin yüzde 19.77’lik zam oranına refah payı eklenecek. Kademeli zam için ise gözler yeni yapılacak düzenlemede olacak. 15 Temmuz’dan sonra Meclis’in tatile girmesi bekleniyor. Ekim ayında yoğun mesai yeniden başlayacak emekli maaşlarına kademeli zam tarifesinin de Ekim ayında Meclis’e gelmesi bekleniyor. Yeni düzenleme ile hedef prim maaş dengesini sağlamak. Düşük maaş alanlara daha yüksek, yüksek maaş alanlara ise daha az zam öngörülüyor. Böylece 8 milyon emeklinin en düşükten eşitlenen maaşlarında bir değişim de gerçekleşmiş olacak.

EMEKLİLER EN DÜŞÜK MAAŞ DÜZENLEMESİNE İSYAN EDİYOR: ‘ADALET Mİ BU!’

Emekli maaşlarının en düşüğünün 7 bin 500 TL’ye yükseltilmesi ile yaşanan adaletsizliğe ise emekli vatandaşlar şu sözlerle isyan etti:

‘Ben 7 bin 500 TL maaş alıyorum. 3 bin lira ile emekli olan kardeşim var o da geldi benle aynı maaşı alıyor. Ben 10 bin 138 günden emekli oldum. Benim yanımda çalışan arkadaş ise 5 bin günden emekli oldu. O da 7 bin 500 alıyor ben de 7 bin 500 alıyorum. Adalet mi bu!’

EMEKLİLER YÜZDE 54 ZAM İSTİYOR

Tüm Emekliler Derneği (TÜM EMEK DER)’nden emekli maaşları ile dul ve yetim aylıklarına ise zam talebi geldi. Genel Başkan Satılmış Çalışkan yaptığı açıklamasında "Tüm emekliler olarak beklentimiz, asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zamma ilk 6 aylık TÜFE oranı eklenerek yüzde 54 zam verilmesidir. Dul ve yetimlerin insanca bir yaşamı hak ettiği düşünülerek aldıkları aylıkların makul seviyeye ulaşması sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

