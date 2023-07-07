FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emekli maaşına zam için Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘talimatı verdim’ dedi! Detaylar netleşti! Refah payı…

Emekli maaşına zam için Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘talimatı verdim’ dedi! Detaylar netleşti! Refah payı…

07.07.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşları ile beklenen haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan milyonlara bir kez daha refah payı müjdesi verdi. Bakanların çalışmaya başladığını söyleyen Erdoğan, yeni zam oranını önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını duyurdu. Ancak en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL’ye çıkarılması ile yüksek emekli maaşı alanlar mağduriyet yaşadıklarını dile getiriyor. Emekli maaşına kademeli zam ise Ekim ayına kaldı. İşte detaylar…

Emekli maaşına zam için Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘talimatı verdim’ dedi! Detaylar netleşti! Refah payı…

Torba yasadan emekli zammı ile ilgili herhangi bir düzenleme çıkmamıştı. Milyonlarca emeklinin beklediği haber Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Erdoğan ‘Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda Bakanlarımıza gerekli talimatı verdim’ diyerek emekli maaşlarına yapılacak artışla ilgili refah payının geleceğini duyurdu.

6 aylık enflasyon oranlarının açıklanmasıyla SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranı yüzde 19.77 oldu. Bu rakamın ardından emekli maaşlarına refah payı gelecek mi gelmeyecek mi sorusunun yanıtını merak ederken aylar önce yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL’ye çıkarılmıştı. Bu kararın ardından yaklaşık 8 milyon kişi aynı maaşı almaya başlamıştı.

Emekli maaşlarına gelecek yüzde 19.77’lik zam kök maaş üzerinden yapılacaktı yani kök maaşı 6 bin lira olan emeklilerin yüzde 19.77’lik zamla 7 bin 500 lirayı geçemediği için maaşlarında bir değişiklik olmayacaktı. Bu nedenle refah payı için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrilmişti.

KADEMELİ ZAM DÜZENLEMESİ EKİM AYINDA MECLİS’TE OLACAK

Emeklinin yüzde 19.77’lik zam oranına refah payı eklenecek. Kademeli zam için ise gözler yeni yapılacak düzenlemede olacak. 15 Temmuz’dan sonra Meclis’in tatile girmesi bekleniyor. Ekim ayında yoğun mesai yeniden başlayacak emekli maaşlarına kademeli zam tarifesinin de Ekim ayında Meclis’e gelmesi bekleniyor. Yeni düzenleme ile hedef prim maaş dengesini sağlamak. Düşük maaş alanlara daha yüksek, yüksek maaş alanlara ise daha az zam öngörülüyor. Böylece 8 milyon emeklinin en düşükten eşitlenen maaşlarında bir değişim de gerçekleşmiş olacak.

2

EMEKLİLER EN DÜŞÜK MAAŞ DÜZENLEMESİNE İSYAN EDİYOR: ‘ADALET Mİ BU!’

Emekli maaşlarının en düşüğünün 7 bin 500 TL’ye yükseltilmesi ile yaşanan adaletsizliğe ise emekli vatandaşlar şu sözlerle isyan etti:

‘Ben 7 bin 500 TL maaş alıyorum. 3 bin lira ile emekli olan kardeşim var o da geldi benle aynı maaşı alıyor. Ben 10 bin 138 günden emekli oldum. Benim yanımda çalışan arkadaş ise 5 bin günden emekli oldu. O da 7 bin 500 alıyor ben de 7 bin 500 alıyorum. Adalet mi bu!’

EMEKLİLER YÜZDE 54 ZAM İSTİYOR

Tüm Emekliler Derneği (TÜM EMEK DER)’nden emekli maaşları ile dul ve yetim aylıklarına ise zam talebi geldi. Genel Başkan Satılmış Çalışkan yaptığı açıklamasında "Tüm emekliler olarak beklentimiz, asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zamma ilk 6 aylık TÜFE oranı eklenerek yüzde 54 zam verilmesidir. Dul ve yetimlerin insanca bir yaşamı hak ettiği düşünülerek aldıkları aylıkların makul seviyeye ulaşması sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Noter, pasaport, vize, cep telefonu, KDV oranları, kredi ve şans oyunları... Resmi Gazete'de yayımlandı, hepsi artırıldıNoter, pasaport, vize, cep telefonu, KDV oranları, kredi ve şans oyunları... Resmi Gazete'de yayımlandı, hepsi artırıldı
Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğizErdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz
Altın için İslam Memiş'ten kritik uyarı: "Sadece 1 gün kaldı!"Altın için İslam Memiş'ten kritik uyarı: "Sadece 1 gün kaldı!"
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Recep Tayyip Erdoğan Zam açıklama

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Boğazına takıldı! Doktorlar bile inanamadı

Boğazına takıldı! Doktorlar bile inanamadı

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

12 yaşındaki çocuğu kaçırıp tecavüz etti! Evinde canice katletti

12 yaşındaki çocuğu kaçırıp tecavüz etti! Evinde canice katletti

Kalabalığın arasından kıyıya kadar geldi! Çığlık sesleri eksilmedi

Kalabalığın arasından kıyıya kadar geldi! Çığlık sesleri eksilmedi

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.