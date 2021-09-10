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Emekli maaşını artıran formül! SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat!

10.09.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşı hesaplanırken, kişinin sigorta başlangıcına ve yatırılan primlerine bakılmaktadır. Bunun yanında primlerin yatırıldığı sigorta kolu da önemlidir. Sizlere bu haberimizde emekli maaşınızı artırmanın formüllerini aktaracağız.

Emekli maaşını artıran formül! SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat!

Pek çok kişi emeklilik için gün sayarken, yaşı dolduranlar da eksik primlerini çıkarılan yapılandırma yasası sayesinde kolayca ödedi. Yatırılan primlere ve sigorta koluna bağlı olarak değişen emekli maaşı miktarını artırabileceğinizi biliyor muydunuz? SSK ve Bağ-Kur’lular emekli olmadan önce bu formülleri uygularlarsa hesapladıkları maaştan daha yüksek rakam alabilirler. İşte emekli maaşı artırmanın formülü…

EMEKLİLİK HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Emeklilik hesaplaması yapılırken, Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı’na bağlı olarak çalışan maaşları ayrı ayrı hesaplanır. Her ne kadar 5510 Sayılı Yasa'yla tüm sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında toplanmış olsa da emeklilik hesaplamalarında sigorta kolu dikkate alınır.

BAĞLI OLDUĞUNUZ SİGORTAYI DEĞİŞTİREREK EMEKLİ MAAŞINI ARTIRABİLİRSİNİZ

Emeklilik maaşı hesaplanırken, bağlı olduğunu sigorta koluna bakılır. Bağlı olduğunuz sigorta kolunu değiştirebilirsiniz. Örneğin Bağ-Kur’lu iseniz, son 3,5 yılda SSK’ya geçtiğimiz emekli olacağınız kol SSK’dır.

1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanların hangi kurumdan emekli olacağını, son 3.5 yıldaki çalışmaları belirliyor. Emeklilik tarihinden önceki son 7 yılın yarısından bir fazla olan 1.261 gün çalışma hangi statüde gerçekleşmişse o statüden emekli olunuyor.

Dolayısıyla 10 yıl Bağ-Kur'lu olarak çalışmış olsanız bile emekliliğinize 1.261 gün kala SSK'lı olarak çalışmaya başlarsanız bu kurumdan olarak emekli olabiliyorsunuz.
Böylece Bağ-Kur'a göre daha yüksek maaş alma imkanınız doğuyor. Prim şartı da düşüyor.

1 EKİM 2008 SONRASI SİGORTALILARIN TÜM ÇALIŞMA HAYATLARINA BAKILIYOR

Burada 7 ve 3.5 yıl kavramları takvim yılını değil, prim ödenen gün sayılarını ifade ediyor. Yani emeklilik kurumu olarak bakılacak son 7 yıl, geriye doğru takvim olarak değil, sigortalı geçen 7 yıl olarak anlaşılmalı. Eşitlik halinde de son kuruma bakılıyor. 1 Ekim 2008 sonrasında sigortalı olanların ise tüm çalışma hayatına bakılıyor ve hangisi fazla ise o kurum geçerli oluyor.

BİRDEN FAZLA YERDE ÇALIŞTIYSANIZ MUTLAKA HİZMET BİRLEŞTİRMESİ YAPIN

Birden fazla kurumda çalışmanız varsa hizmet birleştirmesi yaparak prim sayılarınızı tamamlayabilirsiniz. Bunun için emeklilik döneminiz gelmeden bir süre önce SGK'ya başvurarak işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Memurların hizmet birleştirmesi yapmaları onlara farklı avantajlar da sağlıyor. Memurlar hizmet birleştirmesi yaparak 1 Ekim 2008 öncesi hizmetleriyle emekli aylığına esas teşkil eden derece ve kademelerini yükseltebiliyor. Böylece maaşları da artıyor. Ayrıca ikramiyeyi de artırıyor.

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