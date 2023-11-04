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Emekli maaşları için 2 zam düzenlemesi birden! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

04.11.2023 10:13 | Son Güncelleme:
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Emekli maaşları için Ocak'ta 2 düzenleme birden olacak. 2023'ün sonuna yaklaşılırken emekli zammı için çalışmalar hızlandı. Emekli maaşı zammında belirleyici verilerden Ekim enflasyon oranını TÜİK açıkladı. Bakan Şimşek'le Bakan Işıkhan'ın koordineli çalışmasıyla yapılacak düzenlemelerle en düşük emekli maaşı yükselecek ve Ocak zammıyla bütün emekli maaşları zam alacak. Refah payı hariç 4 aylık zam oranı kesinleşti. Ekonomistler ve TCMB'nin yıl sonu tahminleri belli oldu. İşte zam hesapları...

Emekli maaşları için 2 zam düzenlemesi birden! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli maaşı zammı için 4 aylık rakamlar belli oldu. Ocak 2024'te 6 aylık enflasyon rakamlarının da netleşmesinin ardından SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ve bütün emekli maaşları için düzenleme gerçekleşecek. Peki, yaklaşık 15,5 milyon kişiyi ilgilendiren emekli zammı düzenlemesinde en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

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BÜTÇE ÇALIŞMASI YÜRÜTÜLÜYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 15 milyondan fazla emeklinin merakla beklediği Ocak zammı için bütçe çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekliler için bütçe sınırlarının zorlanması talimatını verdiği konuşuluyor.

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5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ

Emekliye zam düzenlemesi için çalışmalar hız kazanırken ilk adım ise 5000 TL Cumhuriyet ikramiyesi ile atılmıştı. 12,2 milyon çalışmayan emekliye Kasım'ın 15'ini geçmeyecek şekilde ödemeler gerçekleştirilecek. Kısa bir süre içerisinde emeklilere hangi günlerde ödeme yapılacağının açıklanması beklentiler arasında.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

En düşük emekli maaşı, Nisan 2023'te 7 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. En düşük emekli maaşı, bütçe çalışmalarını ardından Ocak ayında tekrardan artacak.

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ZAM TAKVİMİ

Aralık'ta yeni asgari ücretin belirlenmesi için 4 toplantı yapılacak ve uzlaşma usulü tutar belirlenecek. Ocak başında ie TÜİK Aralık enflasyonunu açıklayacak, böylece 6 aylık enflasyon oranı netlik kazanacak. 6 aylık enflasyon oranları ile memur zammı ve refah payı hariç emekli zammı netleşecek. Refah payı ile en düşük emekli maaşı için yapılan çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak ve Meclis süreci başlayacak.

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EKİM AYI ENFLASYON ORANI

Emekli ve memur maaşları ile birlikte çok sayıda kalemde belirleyici olan Ekim enflasyon rakamları belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre; enflasyon oranı Ekim ayında aylık bazda yüzde 3,43, yıllık bazda da yüzde 61,36 olarak gerçekleşti.

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MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN 4 AYLIK ENFLASYON FARKI

TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre Temmuz ayında enflasyon yüzde 9,62, Ağustos ayında yüzde 9,09, Eylül ayında yüzde 4,75, Ekim'de de yüzde 3,43 oldu. 4 aylık enflasyon rakamı ise yüzde 29,41 olarak kaydedildi.

Dolayısıyla Ekim enflasyon rakamlarının ardından refah payı hariç 4 aylık emekli ve memur zam oranı netlik kazandı. Hesaplara göre; 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 29,41, enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı da yüzde 40,39 oldu.

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4 AYLIK ENFLASYON FARKI VE MAAŞ ZAMMI TABLOSU

Haziran'da 1351,59 olan Tüketici Fiyat Endeksi Ekim'de 1749,11'e yükseldi.

4 aylık enflasyon oranı yüzde 29,41,
Refah payı hariç 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 29,41,
4 aylık memur enflasyon farkı yüzde 22,08,
Memur toplu sözleşme zammı yüzde 15,
4 aylık memur zammı yüzde 40,39 oldu.

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2 VERİ SONRASI NİHAİ ZAM ORANI KESİNLEŞECEK

Nihai zam oranlarının netleşmesi için 2 veri daha kaldı. Bundan sonraki süreçte TÜİK, Kasım ve Aralık enflasyon rakamlarını açıklayacak. Dolayısıyla 6 aylık enflasyon oranı ve maaş zamları refah payı hariç kesinleşmiş olacak.

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MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON BEKLENTİSİ

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın sunumuyla yılın son enflasyon raporu da açıklandı. Bankanın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65 olarak duyuruldu.

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EMEKLİ VE MEMURLAR İÇİN 6 AYLIK BEKLENEN ZAM ORANLARI

TCMB'nin yüzde 65'lik beklentisinin gerçekleşmesi halinde zam oranları şu şekilde hesaplandı:

6 aylık enflasyon oranı yüzde 37,76
Refah payı hariç 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,76
6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 29,96,
Memur toplu sözleşme zammı yüzde 15,
6 aylık memur zammı yüzde 49,46 oldu.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları her sene Ocak ve Temmuz döneminde olmak üzere 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Bu oran da doğrudan kök maaşlara yansıyor.

Refah payı hariç beklenen enflasyon rakamları ile örnek bir hesap yapıldığında;

10 bin TL kök maaşı olan birinin maaşı bu hesaplanan rakamlara göre 13 bin 776 TL'ye yükselecek. Buna yüzde 4'lük ek ödeme eklenecek ve emekli vatandaş hesabında 14 bin 327 TL'yi görecek.

Ocak dönemi için memur zam oranı, emekli maaşları için de önemli bir referans değer olacak. Ocak zammı için 5-10 puanlık bir refah payı da masada olacak. Son kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verileceği refah payının gerçekleşmesi halinde emekli maaşı zammı için de TBMM düzenlemesi gerekecek.

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EMEKLİLER İÇİN ÇİFTE DÜZENLEME

Emekli maaşı zammı için düzenleme 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesinin ardından Ocak'ın ilk yarısında gerçekleşecek. Bu dönemde 7 bin 500 TL olarak uygulanan taban aylık da tekrardan belirlenecek.

7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı için Meclis düzenlemesine ihtiyaç var. Burada, diğer zam oranlarından bağımsız şekilde resen karar veriliyor. Örnek olarak; yüzde 40 zam yapılması halinde SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı 10 bin 500 TL olacak. Yüzde 50 zam yapılması halinde ise 11.000 TL'yi aşacak.

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BAKAN ŞİMŞEK, O SİSTEMİ İŞARET ETTİ

Ocak sonrası dönem için asgari ücret, memur ve emekli maaşları için yeni sistemin devreye girmesi de beklentiler arasında. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni dönemde bundan sonra 'enflasyon beklentileri'ne göre ücret düzenlemelerinin yapılabileceğinin sinyalini vermişti.

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