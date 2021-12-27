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Emekli maaşlarına yüzde 50'lik zam açıklaması! AK Partili isim duyurdu…

27.12.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika emekli zam haberi... Emekli maaşlarına 2022 yılında gelmesi beklenen zam ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili önemli açıklama yaptı. Özkan, emekliye yapılacak maaş zammının asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zamma yakın olacağını söyledi. İşte emekli maaşı zam oranı ile ilgili son dakika gelişmesinin detayları…

Emekli maaşlarına yüzde 50'lik zam açıklaması! AK Partili isim duyurdu…

Son Dakika emekli zam haberi : Milyonlarca emeklinin beklediği 2022 zammına ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Katıldığı bir programda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili önemli açıklama yaptı. Özkan, emekliye yapılacak maaş zammının asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zamma yakın olacağını söyledi.İşte son dakika haberinin detayları...

YÜZDE 50’YE YAKIN EMEKLİLERE ZAM

Asgari ücrete yapılan zammın ardından gözler emekli maaşlarına yapılacak düzenlemeye çevrildi. Emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ta son dakika açıklaması geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TGRT Haber'de yaptığı açıklamada emeklilere yapılacak zam miktarıyla ilgili ipuçları verdi. Özkan, şunları ifade etti:

“Vatandaşlarımızı bugüne kadar ne faize, ne enflasyona ne de kur kumpaslarına yenik düşürmedik. Her daim aldığımız kararlarla satın alma güçlerini artıra artıra bugüne geldik. Demek oluyor ki geçen seneki emekli maaşlarıyla küresel enflasyon salgınına karşı vatandaşımızın ekonomik durumunu güçlendirecek bir rakam olacak. Oran olarak asgari ücret artışına yakın bir düzenleme olacak. Cumhurbaşkanımızın ekonomi ile ilgili müjdeleri de bu istikamettedir. Emekliye yapılacak zam da asgari ücrete zammına yakın olacak.”

2022 yılında uygulanacak olan asgari ücrete yüzde 50.54 oranında zam yapılmış ve asgari ücret miktarı 4253 lira olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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