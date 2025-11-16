Emekli maaşlarında enflasyon farkı hesapları ve seyyanen zam beklentisi gündemde

Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi yükselirken, emekliler Ocak zammı için gözünü hükümete çevirdi.

Türkiye'de milyonlarca emekli, Ocak ayında yapılacak maaş zammını ve enflasyon farkını heyecanla bekliyor. Özellikle son dönemde artan enflasyon oranları, emeklilerin geçim sıkıntısını daha da artırırken, refah düzeylerini koruyacak bir zam beklentisi oluşmuş durumda. Bu bağlamda, Merkez Bankası'nın (TCMB) Kasım ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçları, emeklilerin beklentilerini doğrudan etkiliyor. Ankete göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 31,77'den yüzde 32,20'ye yükseldi. Bu artış, emekli maaşlarına yapılacak enflasyon farkının daha yüksek olabileceği anlamına geliyor.

Ancak, enflasyon farkının tek başına yeterli olup olmayacağı, emekliler arasında tartışma konusu. Emekliler, yalnızca enflasyon farkıyla yetinmeyip, seyyanen bir zam da talep ediyor. Seyyanen zam, tüm emeklilere eşit miktarda yapılacak bir artış anlamına geliyor ve özellikle düşük maaşlı emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmede önemli bir rol oynayabilir. Ancak, hükümetin seyyanen zam konusunda nasıl bir karar vereceği henüz netlik kazanmış değil. Piyasa uzmanları, enflasyon beklentisindeki yükselişin, hükümetin emekli maaşlarına yapacağı zam oranlarını belirlemede önemli bir faktör olacağını belirtiyor.

TCMB'nin anketinde, 2025 yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi de yukarı yönlü revize edilerek yüzde 32,20 olarak belirlendi. Bu durum, emeklilerin alım gücünü koruyacak zam oranlarının belirlenmesinde uzun vadeli bir perspektifin de göz önünde bulundurulması gerektiğini gösteriyor. Emekliler, hükümetten hem enflasyon farkını karşılayacak, hem de refah düzeylerini artıracak adımlar atılmasını bekliyor. Özellikle en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı, emekliler arasında en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Sonuç olarak, emekli maaşlarına yapılacak zam oranları, enflasyon beklentileri ve seyyanen zam talepleriyle birlikte karmaşık bir denklem oluşturuyor. Hükümetin, emeklilerin yaşam standartlarını koruyacak ve refah düzeylerini artıracak adımlar atması beklenirken, yapılacak açıklamalar milyonlarca emeklinin geleceği açısından büyük önem taşıyor.