Emekli maaşlarında ödeme tarihinin değiştiği iddia edildi! Bakanlıktan net açıklama geldi

Emekliler maaşlarını alacağı günlerin değiştiğine ilişkin haberler sonrası bakanlıktan net açıklama geldi. Buna göre emekliler maaşlarını önceki şekilde almaya devam edecek.

EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Söz konusu haberlerin basında yer alması üzerine yapıldığı belirtilen bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Her ne kadar ilgili haber başlığında emekli maaş tarihlerinin değiştiğinden bahsedilse de emeklilerimizin aylık ödeme tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumumuzdan emekli aylığı almakta olan vatandaşlarımız daha önceki aylarda olduğu gibi yine aynı günlerde aylıklarını

almaya devam edeceklerdir. Bu itibarla haber başlığında yer alan maaş günlerinin değiştiği ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır."