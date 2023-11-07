Asgari ücrette ‘17 bin TL’ beklentisi harekete geçirdi! Şirketler kriter değiştirdi: ‘Hedefin üstünde zam için çalışılıyor…’

Asgari ücret 2023 Ocak ayında 8.506 lira olarak belirlenmişti. Temmuz ayında ise yüzde 34 zam ile 11.402 TL’ye yükseltilmişti. Geçen yıl Ocak zammı sonrası 454,8 dolar olan asgari ücret şu an yüzde 34 zamlı olmasına rağmen 400 dolar seviyelerine geriledi. Yeni asgari ücret rakamının açıklanmasına 2 ay kala yaklaşık 55 dolarlık bir kayıp şimdiden söz konusu.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU’NDA REVİZYON

Şimdi ise 8 milyona yakın asgari ücretli Ocak zammına kilitlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları Aralık'ta start alacak ancak şimdiden hazırlıklar başladı. Bu kapsamda ilk adım 20 Kasım’da atılacak. Asgari ücret Tespit Komisyonu’nda revizyona gidilerek, asgari ücretli iki kadın ve iki erkek çalışan komisyonda yer alacak. Aralık ayında yeni asgari ücret için 4 toplantı gerçekleşecek ve uzlaşma usulü tutar belirlenecek.

BAKAN IŞIKHAN’DAN ‘UZLAŞI’ AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2024 yılı bütçe sunuş konuşması’nda milyonların maaş zammına ilişkin kritik bilgiler paylaşarak, “Aralık ayı başında 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için yine komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz” dedi. “Vatandaşlarımızın refah seviyelerini artıracak, memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi hiçbir şekilde enflasyona ezdirmeyecek çalışmalara öncelik veriyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ YAŞAMA MALİYETLERİNİ MASAYA KOYACAK

Merkez Bankası’nın tahminine göre yıl sonunda enflasyon yüzde 65’e yükselecek bu da son 6 aylık enflasyon beklentisinin yaklaşık yüzde 38’e yükselmesine neden olabilir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan işçi tarafını temsil eden Türk-İş’in ise masaya bir kez daha yaşama maliyetlerinde meydana gelen artış rakamları ile oturması bekleniyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Şu anda net asgari ücret 11.402,32 TL olarak uygulanıyor. Memur maaş artışı baz alınırsa yüzde 50 artış olduğunda net rakam 17.103,48 TL'ye çıkacak. 6 aylık enflasyona göre artış yapılmasına karar verilirse yeni asgari ücret net 15.735,20 TL olacak. Hükümetten yapılan açıklamalarda ve bugüne kadar yapılan artışlara bakıldığında asgari ücret artışlarının hep enflasyonun üzerinde olduğu görülüyor. Bu yüzden yüzde 38'lik 6 aylık enflasyon oranının refah payı ile yüzde 50'ye çıkartılması beklenen bir sonuç olarak ortada duruyor. Bu durumda yeni asgari ücretin 17 bin liranın üzerine çıkacağı görülüyor.

ŞİRKETLER OCAK ZAMMI İÇİN HAZIRLIĞA BAŞLADI

Asgari ücrette beklentiler bu yönde ilerlerken Dünya Gazetesi’ne konuşan Mercer Türkiye CEO’su Dinçer Güleyin, “Ücret zamlarından bağımsız, ücret hareket hızı inanılmaz arttı. Açıklanan enflasyon ile yaşanan enflasyon arasında ciddi bir fark olduğu için şirketler artık maaş zammında açıklanan enflasyon rakamlarını esas almamaya başladı” dedi.

“Son bir senedir en önemli parametre asgari ücret artış oranı oldu” diyen Güleyin, “Somut örnek vereyim, brüt asgari ücret son bir senede yüzde 100 arttı, şirketlerin son bir yıllık artışı ise yüzde 97’lerde. Gelecek yıl için enflasyon hedefi yüzde 33 ila 40 iken şirketler gelecek yıl için yüzde 50 seviyesinde bir ücret artışı planlaması içindeler. Yani hedefin üzerinde bir zam için çalışılıyor. Kurumlar şimdilerde 2024 bütçelerini yüzde 50 ücret artışına göre yapıyor” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞAN REFAHINI ÖNEMSEYEN KAZANIYOR

Çalışanların refahına önem veren kurumlarda çalışmak istediğine vurgu yapan Güleyin, “Burada refahtan kasıt sadece maaş değil. Çalışanlarının refahına önem veren şirketlerin, kıymetli elemanları çekebilme olasılığı 7 kat daha yüksek. Bu yüzden şu anda tüm şirketler çalışan deneyimini yeniden tasarlamaya konsantreler” şeklinde konuştu.







