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Emekli maaşlarını yükseltecek sistem! SGK Uzmanı detaylar anlattı: "En önemli kriteri stajyer ve çıraklar"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.07.2024 14:03
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Milyonlarca emeklinin zam maratonu sona erdi. SSK ve Bağkur emeklileri için zam oranı yüzde 24.73, memur emeklilerinin yüzde 19.31 oldu. En düşük emekli maaşı ise 12 bin 500 TL'ye yükseltildi. Enflasyon ve yüksek fiyatlar nedeniyle alım gücü düşen emekliler ise maaşlarının artırılmasını istiyor. SGK Uzmanı Murat Bal emekli maaşlarını yükseltecek bir sistem önerisinde bulundu.

Emekli maaşlarını yükseltecek sistem! SGK Uzmanı detaylar anlattı: "En önemli kriteri stajyer ve çıraklar"

Emekli maaş zamları konuşulurken sıkça gündeme gelen emeklilik sistemi için hükümette reform hazırlığı yapıldığı konuşuluyor. Emeklilik yaşının sabitlenmesi ve prim gün sayısına göre emekli maaşı alınması da masada. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal da emeklilik reformuna dair görüşlerini paylaştı. Bal emekli maaşının yükseltileceği bir sistem için en önemli kriterin stajyer ve çıraklar olduğunu kaydetti.

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TGRT Haber'e konuşan Bal, "Tabii bakın bugün itibariyle TÜİK verilerinde bütün stajyer ve çıraklar çalışan kategorisinde gözüküyor. Zaten sorunun da kaynağı buradan başlıyor. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı da öğrenci diyor. Bu tarafta Çalışma Bakanlığına dönüyoruz: Öğrenci! Diyoruz. TÜİK verilerinde bunlar çalışan gösteriliyor. Peki, çalışansa o zaman özlük haklarını da talep ediyorlar. Tabii ki doğal olarak şu anda sosyal güvenlik sistemimiz aktüel dengesinde emekli maaşlarımıza da yansıyor bu durum" dedi.

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"STAJYER VE ÇIRAKLAR SİSTEM İÇİNE GİRMELİ"

Bal şu ifadeleri kullandı:

"Ciddi manada bir düşüklük var. Bunun yükseltilmesinin en önemli kriteri buradaki stajyer ve çırakların sistem içine alınmasıyla olacak. Ne demek istiyorum? 1.900.000 stajyer ve çıraktan bahsediyoruz. Bunların sistem içine girmesiyle yıllık olarak 150/170 milyar TL arasında düzenli gelir kalemi yazılacak.

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"BUGÜNKÜ EMEKLİ MAAŞLARINI BİLE ARTIRABİLİR"

Sosyal güvenlik bütçesini rahatlatacak. Bugünkü emeklilik maaşlarını bile artırabilecek bir durumdan bahsediyoruz.

Dolayısıyla bu insanların bu kardeşlerimizin, çocuklarımızın da bu sisteme dahil edilmesi, sosyal güvenlik sistemimizi güçlendirecek bir şey. Evet, tabii ki bunların dahil edilmesiyle birlikte geçmişten gelen staj ve çıraklık sigortası mağdurları da aynı şekilde."

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