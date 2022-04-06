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Emekli, memur, asgari ücretlinin cüzdanı kabaracak! Temmuz'da zamlar peş peşe! Yüzde 30 zam, 1.100 TL ikramiye...

06.04.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yükselen enflasyon verileri nedeniyle özel ve kamu sektörü çalışanları ile emeklilerin kazançlarında düşüş meydana geldi. Yıllık enflasyon yüzde 61'e ulaşırken, toplu sözleşmeye göre emekli ve memura da Temmuz ayında zam yapılacak! Emekliler bayram nedeniyle ikramiye almaya da hak kazanacak. Ayrıca asgari ücretlilere ek zam da kapıda.

Emekli, memur, asgari ücretlinin cüzdanı kabaracak! Temmuz'da zamlar peş peşe! Yüzde 30 zam, 1.100 TL ikramiye...

Yılın ilk 3 aylık enflasyon verilerinin ortaya çıkmasıyla Temmuz ayında yapılacak zamlar kamuoyunda daha çok öne çıkmaya başladı. Emekli, memur ve asgari ücretli çalışanların gözü alınacak kararlara çevrildi. Emekli ve memurlar, toplu iş sözleşmesi gereğince enflasyon farkını alabilecek. Ancak asgari ücretlilerin durumu henüz belirsiz. Yıl ortasında ek zam ihtimali gün geçtikçe daha çok öne çıkmaya başlıyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE MAAŞ FARKI

Memur emeklilere ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda iki defa zam yapılıyor. Bu zam geriye dönük 6 aylık enflasyon rakamları dikkate alınarak hesaplanıyor.

Memur ve memur emeklisinin maaşındaki artış oranı iki yılda bir yapılan toplu sözleşmeye göre belirlenirken, 6 aylık enflasyon zam oranı aştığında fark da yansıtılıyor.

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Ocak-haziran ayı enflasyon oranı emekli, memur, işçilerin aylık, maaşlarında yapılacak zamda belirleyici olurken yaşlılık aylığı, evde bakım başta olmak üzere sosyal destek kalemlerini de etkiliyor.

YENİDEN HESAPLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) memur ve emeklinin zam ve enflasyon farkını belirleyen Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ilk 3 ayda yüzde 22.81'e ulaştığını açıkladı.

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Enflasyon hızını kesip önümüzdeki 3 ayda toplam yüzde 5-6 seviyesinde kalsa dahi 6 aylık TÜFE yüzde 30'a çıkacak.

Bu durumda emeklinin temmuz zammı yüzde 30 olacak.

Memur ve emekliler için zam + ikramiye ayı olan temmuz ayında ise refah payına ek, 3600 ek göstergenin de Meclis'ten geçmesi halinde ciddi bir artış görülmesi bekleniyor.

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Memur ve memur emeklileri de ocak ayında 2.5 puanlık ek zamla beraber yüzde 7.5 oranında toplu sözleşme zammı aldı. Memurlar, temmuzda yine yüzde 7 oranında sözleşme zammı alacak.

Salgınla mücadele sürecinde geçen yıl gerçekleştirilen yasal düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 2 bin 500 liraya çıkarıldı.

Emeklilerin dul ve yetim hak sahipleri de hisseleri oranında maaş ve bayram ikramiyesi alıyor.

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ASGARİ ÜCRETLİLERE 2. ZAMDA YÜZDE 99 İDDİASI!

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın AK Parti'de asgari ücrete ek zam konusunda konuşulanları aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta Özbekistan gezisi dönüşünde gazetecilere, "Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor, Dolayısıyla bunun vakti Aralık'tır" açıklaması yaptı. Ancak, "olağanüstü bir gelişme olduğu zaman biz bunlara da kapalı değiliz" diyerek, açık kapı da bıraktı.

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AK Parti kulislerinde, asgari ücrete zam konusunda iki farklı görüş dile getiriliyor. Erdoğan'ın açıklamalarında "olağanüstü gelişme" vurgusuna dikkat çeken bazı parti kurmayları, küresel ölçekte ekonomik dengelerin alt üst olduğuna ve fiyat artışlarının 2 yıl öncesine geri dönmesinin son derece güç olduğuna işaret ediyorlar.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de olağanüstü bir dönemden geçtiğine işaret eden bir AK Parti yöneticisi ise Temmuz ayında asgari ücrete zammın kaçınılmaz olacağı görüşünde:

"Biri diyebilir ki, her şey eskisi gibi olsun. Hayır, dengeler değişti, öyle olmayacak. Asgari ücret artışının üzerinden henüz üç ay geçmişken, biz şimdiden 'Temmuz'da zam olacak mı?'yı tartışıyoruz. Onun için, Cumhurbaşkanımızın çizdiğini çerçevede, bana göre yüzde 99 olacak. Çünkü normal bir süreç değil bu."

Asgari ücrete zammı savunanlar, partiden uzaklaşıp "kararsıza" geçen seçmenin yeniden partiye kazandırılması için de alım gücünü artıracak önlemlerin devreye sokulması gerektiğini vurguluyorlar.

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PARTİDE ENFLASYON ENDİŞESİ

AK Parti içinde bir kesim ise asgari ücrete ek zammın, hayat pahalılığına çözüm olmayacağı, tersine enflasyonu daha da tetikleyebileceği görüşünde.

Yaşanan ekonomik sorunun Türkiye'ye özgü olmadığını savunan bazı parti kurmayları, zamların olabileceği en yüksek seviyeye geldiğini ve bundan sonra düşüş eğilimi göstereceğini dile getiriyor.

Asgari ücrette artışın enflasyonu daha da artırabileceği görüşünü savunanlar, asgari ücretin 10 bin liraya da çıkarılsa, enflasyonu tetikleyeceği için yaratacağı refahın birkaç ay süreceğine ve bir kısır döngüye dönüşebileceğine işaret ediyorlar.

Yaz ayları ile birlikte başta meyve ve sebze fiyatları olmak üzere düşüş olacağını vurgulanarak, "Enflasyonun durağanlaşabilmesi için ekonomik olarak asgari ücretin belli bir noktada durması gerekiyor" görüşü dile getiriliyor.


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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Memur
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