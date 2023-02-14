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Emekli memur maaşları erken ödenecek mi? Şubat ayı emekli ve memur emeklisi maaşları ne zaman yatacak?

14.02.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli memur maaşları ile ilgili detaylar merak ediliyor. 10 ilde büyük hasara ve kayıplara neden olan Kahramanmaraş depremi sonrası emekli maaşlarının erken yatacağı bilgisi paylaşıldı. Bu kapsamda Emekli memur maaşları erken ödenecek mi? Şubat ayı emekli ve memur emeklisi maaşları ne zaman yatacak? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

Emekli memur maaşları erken ödenecek mi? Şubat ayı emekli ve memur emeklisi maaşları ne zaman yatacak?

Emekli ve memur emeklisi maaşlarının ne zaman ödeneceği merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydaan gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerinde iki depremin ardından emekli maaşlarının erken ödeneceği açıklandı. Normal şartlarda SSK emeklilerinin her ayın 17-26'sı aralarında hesaplarına yatırılan emekli maaşları için yeni tarih belli oldu. Peki, Şubat ayı emekli ve memur emeklisi maaşları ne zaman yatacak? İşte konu hakkında tüm detaylar...

ŞUBAT AYI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli maaşlarının erken ödeneceğini açıkladı. Buna göre; İşçi emeklisi maaşları 14-16 Şubat, Bağ-Kur emekli maaşları da 16-17 Şubat tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

EMEKLİ maaşı 2

SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Yaşanan deprem felaketi sebebiyle Şubat ödeme dönemi için olmak üzere;

4/a (SSK) sigortalıları için 17-26 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecek gelir ve aylıklar 14-15-16 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek.

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

4/b (BAĞ-KUR) sigortalıları için 25-28 Şubat 2023 tarihleri arası ödenecek gelir ve aylıklar 16 ve 17 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecektir.

EMEKLİ maaşı

SSK aylıklarından;

17,18 19, 20 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 14 Şubat’ta,
21,22,23,24 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 15 Şubat’ta,

25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat’ta, ödenecektir.

BAĞ-KUR aylıklarından;

25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat’ta
27 ve 28 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 17 Şubat’ta ödenecektir.

emekli maaş 1

BAKANLIKTAN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023/Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecektir. Geçmiş Olsun Türkiye" ifadelerine yer verdi.

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