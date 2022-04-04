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Emekli memur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? TÜİK enflasyon açıklaması emekli memur maaş zam farkı yüzde kaç oldu?

04.04.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon verileriyle birlikte emekli ve memurların maaş zam oranları da belli oluyor. Mart ayına ilişkin enflasyon verisinin ardından emekli ve memur maaş zammı yeniden hesaplandı. Emekli memur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Peki; emekli memur maaş zam farkı yüzde kaç? İşte detaylar!

Emekli memur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? TÜİK enflasyon açıklaması emekli memur maaş zam farkı yüzde kaç oldu?

Emekli memur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? TÜİK enflasyon açıklaması emekli memur maaş zam farkı yüzde kaç? Milyonlarca emekli ve memura Temmuz ayında zam yapılacak. Zam miktarı enflasyon oranına göre yeniden hesaplanıyor. Zam farkı 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için ise yüzde 8+6 olmak üzere belirlenmişti. Peki, emekli memur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

YENİDEN HESAPLANIYOR

2022 Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli memur Temmuz maaş farkı da ortaya çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon martta yüzde 5,46 artarken yıllık bazda yüzde 61,14 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı.

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Enflasyon martta yüzde 5,46 artarken yıllık bazda yüzde 61,14 oldu.

Tüketici fiyatları (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 5,46 artarken, yıllık enflasyon 20 yılın yeni zirvesi olan yüzde 61,1'ye yükseldi. Artan enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle TÜFE'nin yüzde 61'e ulaşması bekleniyordu.

EMEKLİ MEMUR MAAŞ ZAM FARKI KAÇ?

Üçüncü ay sonunda memur maaş farkı yüzde 15 olarak oluşmuş durumda. Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme ile belirlenen 2022 yılı zammı ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay içinse yüzde 7 zamdı. 2023'ün ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 zam yapılacak.

TEMMUZ AYI BEKLENİYOR

Temmuz ayında emekli ve çalışanların 2022 yılının ikinci 6 ayı için yeni kazanımlar elde etmesi bekleniyor. Özellikle son dönemde yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle yapılacak maaş iyileştirmeleri ve ek ödemeler ile vatandaşların cebinin rahatlatılması hedefleniyor.

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Memur ve emekliler için zam + ikramiye ayı olan Temmuz ayında ise refah payına ek, 3600 ek göstergenin de Meclis'ten geçmesi halinde ciddi bir artış görülmesi bekleniyor.

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam ile bu yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 7,5'ini aşan kısmı kadar da farkın yatırılması hedefleniyor.

FARK ŞİMDİDEN YÜZDE 10'A YAKLAŞTI

Memur ve emeklinin maaşlarına yansıyacak farklarda sadece bu yılın ilk 2 ayında TÜFE'nin %16,45 olarak gerçekleşmesinin ardından fark yüzde 8,95'e dayandı.

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Geri kalan 4 aylık verilere göre emekli ve memurların hesaplarına ne kadar fark yatırılacağı da belirlenecek. Temmuz zammı için şimdiden yüzde 15,95 seviyesine ulaşıldığı aktarılıyor.

SSK ve Bağ Kur emeklilerine ise 2 ayda yüzde 16,45 zam oluştu. 4 Nisan'da açıklanacak Mart ayı enflasyon rakamlarına göre geriye sadece 3 veri kalacak.


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emekli maaşı Enflasyon
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