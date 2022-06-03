Emekli memur Temmuz zammı ve TÜİK'ten yapılan mayıs ayı enflasyon oranı açıklaması günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Vatandaşlar arama motorlarında; Emekli memur Temmuz zammı ne kadar olacak 2022? En düşük memur ve emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak? soru ve konu başlıklarını sorguluyor. TÜİK'ten yapılan açıklama ve ayrıntılar haberimizde....

EMEKLİ MEMUR TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK 2022?

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Böylece milyonlarca memur ve emekli için de Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranı büyük netleşti. Yıllık enflasyonun yüzde 73,50 oldu. Bu kapsamda SSK ve BAĞ-KUR emekli zammı için belirleyici olacak 6 aylık enflasyon oranının yüzde 40’ın üzerinde oldu. Haziran ayındaki enflasyon verisiyle zam farkında son rakam netleşecek.

EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2022 yılının ilk 6 ayındaki enflasyon oranı kadar zam alacak. Memur maaşları ise yılın ilk ayındaki enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranının toplamı kadar artacak.

TÜİK ENFLASYON ORANI MAYIS 2022 NE KADAR?

Mayıs ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Haziran 2022 Cuma günü saat 10:00'da açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu yıllık ve aylık bazda enflasyon verilerini duyurdu.

TÜİK’in açıkladığı oran sonrasında mayıs ayında görülen enflasyon netleşmiş oldu.

TÜİK ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ?

Açıklamaya göre aylık enflasyon aylık TÜFE yüzde 2,98 yıllık TÜFE yüzde 73,50 oldu.

