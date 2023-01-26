EMEKLİ MEMUR ZAMLI MAAŞ FARKI ne zaman yatacak? Memur ve emekliler için büyük gün YARIN: İşte 2023 maaş farkları ödeme tarihleri...

Memur ve emekli maaş farkı ödeme tarihleri ile ilgili detaylar merak konusu oldu. 15 günlük fark hesaplara yatıyor. Ödemeler 27 Ocak itibarıyla başlıyor. Yüzde 16,48 oranında zamlı maaş alan memur emeklileri, ek zam farkını alacaklar. Memur ve emekliler için büyük gün yarın. İşte detaylar...

EMEKLİ MEMUR ZAMLI MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Memur emeklileri normal şartlarda zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alıyor.

Memur emeklileri normalde zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alıyorlar. Fakat Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; yüzde 30'luk zam sonrası teknik çalışmaların sürmesi sebebiyle zamlı maaşlar 15 Ocak tarihinde ödenemedi.

Yüzde 16,48 oranında zamlı maaş alan memur emeklileri, ek zam farklarını 27 Ocak 2023 Cuma günü itibariyle hesaplara yatacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN MAAŞI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK, HANGİ TARİHTE?

Bakanlık tarafından yapılan açıklama sonrasında, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zamlı maaş farklarının yatacağı tarih belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamasa şu ifadelere yer verildi:

"5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK), 4/1-(b) (BAĞ-KUR) ve 4/1-(c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık almakta olan 59.115 kişiye ödeme yapılacak olup toplam ödeme tutarı 562,6 Milyon TL’dir.

9.541,05 TL ile 17.347,36 TL arasında değişen 2022 yılı ek ödeme tutarları hak sahiplerinin banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır."





