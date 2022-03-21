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Emekli olan herkes merak ediyor! Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2 bin 126 lira…

21.03.2022 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşı alan milyonlarca kişi bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Geçtiğimiz yıl 100 lira zamlanarak 1100 lira olan emekli ikramiyesi için bu yıl masada 4 formül olduğu konuşuluyor. Bayram başına ikramiye 2 bin 126 liraya kadar çıkabilir. İşte 2022 emekli bayram ikramiyeleri için konuşulan kulis bilgileri…

Emekli olan herkes merak ediyor! Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2 bin 126 lira…

Emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Ramazan bayramı yaklaşırken gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Geçen yıl bin liradan bin 100 liraya çıkarılan ikramiyede, yeni zam bekleniyor. Sabah gazetesinden Faruk Erdem'in haberine göre, masada 4 formül var. İşte 2022 bayram ikramiyesi için öne çıkan 4 formül:

FORMÜL 1: İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması.
2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek.

FORMÜL 2: İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesinde yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı.

Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olabilecek. Bu yıl 2 bayramda elde edilecek gelir 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulacak.

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FORMÜL 3: Bu yılki net asgari ücrette ise yüzde 50.51 artış gerçekleşti. Bu oran da ikramiye artışına uygulanabilir.

Bu formül hayata geçirilirse, emeklilerin bayram ikramiyesi bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilecek.

Yıllık alınacak toplam ödeme de 3 bin 311 liraya ulaşacak.

FORMÜL 4: Bir diğer formül ise 2 bayramda asgari ücret tutarında ödeme yapılması...

Bu formüle göre; emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları'nda toplam 4 bin 253 lira 40 kuruş ikramiye ödenecek. Emeklilerin ikramiyesinde yıllık 2 bin 53 lira artış yaşanmış olacak.

Bayram başına ikramiye 2 bin 126 lira 70 kuruşa çıkacak.

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YENİ EMEKLİ DE ALACAK

Bayramdan önce emeklilik kararı alınan sigortalılar da ikramiye hakkını kullanacak. Eğer emeklilik kararı Ramazan bayramından sonra alınırsa bu kez sadece Kurban bayramı ikramiyesi ödenecek.

HERKESE AYNI ÖDEME

Bayram ikramiyeleri tüm emeklilere aynı miktarda ödeniyor. Burada maaşın miktarına bakılmıyor. Böylece eğer artış olursa tüm emekliler aynı anda yararlanmış olacak.

Bankaların verdiği promosyon ise emekli maaşına göre belirleniyor. İkramiyeler dul ve yetim maaşı alanlara ise hisseleri oranında ödeniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı emekli maaşı
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