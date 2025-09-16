Emekli olmak için borçlanacaklara tutarları duyurdu! Uzman isimden 'Dava gerekir' uyarısı

Emeklilik sisteminde bazı durumlarda prim günü borçlanarak emekli olunabiliyor. Kanunda belirtilen durumlar dışında prim günü borçlanması ile emeklilik hakkı kazanılamıyor. Özellikle doğum ve askerlik borçlanması ile emekli olunurken, kanunda başka detaylar da var. Buna göre, kanuna göre, borçlanma yapılacak olan durumlar şu şekilde:

•Askerlik süreleri

•Doğum sonrası çalışılmayan 2 yıllık süre (3 doğuma kadar)

•Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma

•Memurların ücretsiz izin süreleri

•Doktora & tıpta uzmanlık süreleri

•Avukatlık stajı

•Hekimlerin fahri asistanlık süreleri

•Seçim nedeniyle açıkta geçen süreler

•Resmî öğrenci olarak yurtdışında geçirilen öğrenim süreleri

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından, yurt dışı borçlanması ile ilgili açıklamada bulundu. Erdursun, SSK ve Bağ-Kur yurt dışı borçlanmaları için şu cümleleri kurdu:



" 3201 Sayılı Yasa – Yurtdışı Borçlanması

•Yurtdışında geçen çalışma süreleri

•Ev kadınlığı & işsizlik süreleri

•SSK → yurtdışı ilk işe başlama tarihi Türkiye’de de kabul edilir

•Bağkur → kabul edilmez, Türkiye’den sayılması için dava gerekir"



31 Aralık 2025'e kadar geçerli olacak olan borçlanma tutarlarını da paylaşan Erdursun, ödeme miktarlarını günlük olarak şöyle açıkladı:



5510 borçlanmaları: 277,39 – 2.080,43 TL

Yurtdışı borçlanmaları: 390,08 – 2.925,60 TL

Bağkur ihya: 299,06 – 2.242,95 TL



Yurt dışında yaşayanların yurt dışı borçlanmasından faydalanabileceğini belirten Erdursun, 1 Ağustos 2019 sonrası yapılan borçların Bağ-Kur (4B) sayıldığını söyledi. 22 ülke ile anlaşmalı olunduğunun altını çizen Erdursun, EYT ve emeklilik seçeneklerini şu şekilde açıkladı:



Anlaşmalı olunan 22 ülke ise şu şekilde:

