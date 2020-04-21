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Emekli olmak için prim doldurmanıza gerek yok! Eğer çalışamıyorsanız...

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.04.2020 13:55 | Son Güncelleme

Kişilerin başlarına gelen bir kaza ya da geçirdiği bir hastalık sonucu vücudunda kalıcı bir hasar oluşabilir. Bu durumla karşılaşan çalışan mevcut işinde kısmen ya da tamamen çalışamaz duruma gelebilir ve dolayısıyla gelir kaybına uğrar. Böyle bir durumda malulen nasıl emekli olunur? Detaylarını sizin için derledik.

Emekli olmak için prim doldurmanıza gerek yok! Eğer çalışamıyorsanız...

Her şey yolunda giderse, çalışıp emek harcadığımız günlerin karşılığı olan emekli maaşına ulaşmak için sigortalılık süresi, prim günü, yaş gibi yerine getirilmesi gereken bazı şartlar bulunur. Ancak hayat bazen kötü sürprizler yapabilir ve bir kaza ya da hastalık sonucu malul, yani çalışamaz duruma gelebiliriz. Bu durumda aynı eforla çalışmaya devam edemeyeceğimiz için normal şartlarda olmamız gereken zamanda emekli olacak kriterleri sağlamamız mümkün olmaz. Tam da burada malulen emeklilik imkanı devreye girer. İster bir iş yerinde sigortalı çalışan olsun, ister kendi adına bağımsız olarak çalışan ya da isterse bir kamu kurumunda memur olarak çalışan herkes, ilgili şartlara uygun olması halinde, malulen erken emekli olup maaş almaya başlayabilir. Peki, malulen emeklilik şartları nelerdir, hangi evraklarla nereye başvuru yapılır? Öğrenmek istiyorsanız yazımıza mutlaka göz atın.

MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Malulen emeklilik için başvuracak olan kişinin öncelikle aşağıdaki şartları sağlaması gerekiyor.

Malulen emeklilik talebinde bulunacak kişinin, çalışma gücünü bir kaza, hastalık ya da meslek hastalığı sonucu yüzde 60 oranında kaybetmiş olması,
On yıldan az olmamak üzere sigortalı olarak çalışmış olması,
Toplamda 1800 gün uzun vadeli sigorta primi ödemiş olması,
Sigortalı olarak çalışan kişinin malul olması sebebiyle sigortalı olarak çalıştığı iş yerinden ayrılması,
Kendi adına bağımsız olarak çalışan sigortalının mesleki faaliyetine son vermesi,
Bir hizmet sözleşmesine bağlı olmadan, serbest ve bağımsız çalışanların sigorta kurumuna, genel sağlık sigortası da dahil olmak üzere herhangi bir prim borcu bulunmaması,
Sigorta kurumuna durumu belirten yazılı bir dilekçe ile başvurulması,
gerekir. Yukarıdaki bilgilere ek olarak, malul kişinin sürekli olarak başkası tarafından bakılmaya muhtaç olduğunun tespiti halinde 10 yıl sigortalı çalışmış olması şartı aranmaz. Aynı şekilde 1800 prim günü şartı da bu durumda geçerli olmaz.

MALULEN EMEKLİLİK İÇİN NEREYE BAŞVURU YAPILIR?

Öncelikle sigortalı kişi ya da sigortalı kişinin son çalıştığı işveren, maluliyete ilişkin durumun tespit edilmesi için sigortalının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da sosyal güvenlik merkezine yazılı şekilde başvuru yapmalıdır.

Başvuru sonrasında kişinin yetkili sağlık kurullarına sevki yapılır. Yetkili sağlık kuruluşu tarafından düzenlenen rapor, kurumun sağlık kurulu tarafından incelenir ve sigortalının maluliyet şartı taşıyıp taşımadığına karar verilir. Sonrasında nihai durumu gösteren rapor düzenlenir.

BAŞVURU İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİDİR?

Kişinin malul olarak emekliye sevk edileceğine dair sevk onayı,
Maluliyet durumunun tespiti ile ilgili sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş olan rapor,
Bir hizmet sözleşmesine bağlı olarak çalışanlar (4A) ile kendi nam ve hesabına bağımsız olarak çalışanlar (4B) için;

Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi
Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi
Kamuda görevli olarak çalışan sigortalılar (4C) için;

Aktif görevde olmayıp açıkta olan çalışanların şahsen ya da vekil aracılığı ile başvuru yapması,
görevde bulunanlar çalışanlar adına da kurum aracılığı ile başvuru yapılması
gerekir.

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Anahtar Kelimeler:
SGK, Malulen emeklilik,

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