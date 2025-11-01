FİNANS

Emekli olmak isteyen elini çabuk tutsun! 2 ay sonra zam gelecek, İsa Karakaş uyardı

Çalışma hayatına doğum nedeniyle ara verilmesinden dolayı emeklilik yaşı geciken kadınlar doğum borçlanması ile prim gün sayısı satın alıyor. TBMM'ye gelen Torba Yasa ile prim borçlanmasının oranlarında değişiklik yapılacakken doğum borçlanması bunun haricinde kalacak. SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, doğum borçlanması ile ilgili detayları paylaştı.

Ezgi Sivritepe

Emekli olabilmek için eksik günler tamamlanabiliyor. Askerlik ve doğum borçlanmaları en sık kullanılanlar olarak biliniyor. Meclis'e sunulan yeni Torba Yasa ile prim borçlanmalarında oranlar değişecek. Ancak,doğum borçlanmasında herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

PRİM ORANI YÜKSELTİLECEK

Askerlik ve diğer borçlanmaların prim oranı %32'den %45'e yükseltilecek. Doğum borçlanması için oran aynı kalacak. Ancak, yeni yılda asgari ücrete zam gelmesi ile beraber borç maliyetlerinde de değişiklik olacak. Bunda dolayı pirm borçlanması ile emekli olma hayali kuranların 2 ay içerisinde başvurularını yapmaları gerekiyor. Böylece, en az %25+ daha ucuza borçlanıp eksik primleri doldurmak mümkün

Prim borçlanmasından ise işçi (SSK’lı) olarak çalışan kadınlar ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışması olan Bağ-Kur’lu kadın sigortalılar, tarım SSK ve Bağ-Kur Kanunlarına tabi kadın sigortalılar, memur anneler ile SGK kapsamında sigortalı sayılan anneler ile ölümleri hâlinde hak sahipleri faydalanabiliyor.

MALİYETLER SABİT DEĞİL

SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında, 3 çocuk için alt sınırdan borçlanma tutarı ise toplamda 599.162 TL olacağını belirtti.

Yeni yılla beraber doğum borçlanmasında oranın değişeceğini yineleyen Karakaş, maliyetlerin sabit olmadığını aktardı ve sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Doğum borçlanmasında her bir çocuk için 720 gün borçlanma yapmanın zorunlu olmadığını, ihtiyaç duyulan süre kadar borçlanmanın mümkün olduğunu belirtelim"

