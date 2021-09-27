Emekli olmak isteyenler dikkat! 7000 günle kıdem tazminatı...

8 Eylül 1999 tarihinden evvel ilk kez sigortalı olup da 15 yıl 3600 gün sigortalılık süresini dolduran yani yaş dışındaki talep edilen emeklilik şartlarını sağlayan çalışanlar Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) ‘kıdem tazminatı alabilir’ yazısını alıp işverene verip istifa etmesi durumunda kıdem tazminatı alabilir. İşte merak edilenler...

7000 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI!

8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olan kişilerin önünde iki yol bulunuyor. Bu yolun birincisi 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 gün prim olarak karşımıza çıkıyor. Talep edilen söz konusu şartın tamamlanması durumunda eğer bu çalışan kadınsa 58, erkekse 60 yaşında emekli oluyor. İkincisi de 7000 gün prim ödeme süresidir. 7000 günü tamamlayan işçi kadınsa 58, erkekse 60 yaşını tamamlama şartıyla emekli olabiliyor. Böylece sigortalılık süresi aranmıyor. Yani, eğer çalışan 19 yıl 5 ay 10 gün prim ödemişse SGK’dan yazı alabilir ve çalıştığı yerden istifa ederek kıdem tazminatı almaya yasak olarak hak kazanabilir.

Emeklilik hakkıyla kıdemde önemli bir ayrıntı bulunuyor. Yargıtay’ın işlerinden 3600 gün veya 7000 günü doldurup tazminat alanların talep etmesi durumunda hemen başka bir işyerinde çalışabileceğine dair kararlar var. Ayrıca yasalar kıdem tazminatını sınırlamıyor. Böylece; emeklilik hakkıyla çalıştığı yerden ayrılıp başka işte 1 seneden fazla çalışanlar, yine emeklilik hakkıyla ayrılarak kıdem tazminatı alabilir.



