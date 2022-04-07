Emekli olurken büyük avantaj! 1 Temmuz’dan itibaren değişiyor: Kıdem tazminatı için bu şartları sağlarsanız…

Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren kıdem tazminatı asgari ücrete gelen yüzde 52’lik zam ile birlikte artmıştı. Kıdem tazminatının 2021'de tavanı 8 bin 651,62 liraya iken 2022 yılına ait asgari ücrete bağlı olarak bu kalemde de artış yaşandı ve tavan fiyat yaklaşık yüzde 40 artışla 10 bin 596 liraya yükseldi. Yılda iki kez belirlenen kıdem tazminatı tavan fiyatı için 1 Temmuz kritik tarih olarak karşımıza çıkıyor.

Bu kapsamda emekli olma vakti gelen çalışanların en çok merak ettiği konu “Temmuz öncesi mi sonrası mı emekli olunmalı?” sorusu oldu. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik (SGK) Uzmanı Özgür Erduran, “10 bin 848,59 lira olan kıdem tazminatının tavan rakamı 30 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli olacak. Yani 1 Temmuz’da bu değişecek. 31 Aralık’a kadar kıdem tazminatının tavanı 8 bin 284 liraydı. Yaklaşık yüzde 30,9 oranında zam ile 10 bin 848 lira oldu. Bir kişi çalışması karşılığında kendi arzu ve isteği dışında işten çıkartılırsa ya da haklı bir sebeple işten ayrılırsa kıdem tazminatı alabiliyor. Ayrıca emeklilik nedeniyle ayrılanlar da kıdem tazminatını alabiliyor. Kıdem tazminatının tavanını aşan kişiler de tavan, altında kalan kişilerle bir yılda bir bürüt ücret şeklinde kıdem tazminat alır” dedi.

“TAVAN FİYAT YÜZDE 40’IN ÜZERİNDE ARTACAK”

6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenecek ikinci artış üzerinden hesaplamaların yapıldığının altını çizen Özgür Erduran, “Bugünkü değerler üzerinden enflasyona göre yüzde 40’ın üzerinde kıdem tazminatının tavanı artacak. Rakamın 15 bin liranın üzerine çıkacağını varsayıyoruz. Bu rakam 15 bin 187 bin liraya çıkar” şeklinde değerlendirmede bulundu.

ŞARTLARI SAĞLIYORSANIZ 1 TEMMUZ’U BEKLEYİN

Özgür Erduran emeklilik başvurusu için en doğru zamanı açıklarken şu ifadeleri kullandı:

“Nisan ayında emeklilik için müracaatta bulunup kıdem tazminatı alacaksanız ve o iş yerinde uzun yıllar çalışmışsanız 1 Temmuz’da emeklilik müracaatında bulunmak sizin için daha kârlı olabilir. Bir iş yerinde 25 yıl çalıştığınız ve 15 bin lira kazandığınızı varsayarsak şu anda işten ayrılırsanız ortalama 270 bin lira kıdem tazminatı alırsınız. Ancak 1 Temmuz’u beklerseniz 380 bin liraya çıkar bu rakam. Yani birkaç ay emekli aylığı almazsınız ama bunun karşılığında temmuzun ilk haftası kıdem tazminatının tavan rakamı açıklandıktan sonra emeklilik başvurusu yaptığınızda kâra geçersiniz. Şayet brüt aylığınız yüksek ise emekliliğiniz gelmişse bu tarihlerde emekli olmayıp 1 Temmuz’u beklemek büyük avantaj olabilir. Net aylığınız 8 bin 430 liranın altındaysa emeklilik için müracaatta bulunun. Ama bunun üzerindeyse 1 Temmuz’u bekleyin.”



