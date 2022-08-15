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Emekli promosyon ücretleri 8 bin TL’ye dayandı! Bankalar adeta birbiri ile yarışıyor… (2022 güncel emekli promosyon ödemeleri)

15.08.2022 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşlarına gelen enflasyon zammı sonrasında bankaların emekliye verdiği promosyon tutarları da yüzde 100’e varan oranlarda artış gösterdi. Emekli vatandaşların aylıklarını kendileri üzerinden almasını isteyen bankalar, emekli promosyon ödemesi konusunda adeta yarışa girdi. Emekli promosyon ödemelerinin 8 bin liraya kadar dayandığı gelen son dakika bilgiler arasında... İşte detaylar…

Emekli promosyon ücretleri 8 bin TL’ye dayandı! Bankalar adeta birbiri ile yarışıyor… (2022 güncel emekli promosyon ödemeleri)

Emekli promosyonları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Milyonlarca emekli, maaşlarına gelen zammın ardından şimdi de promosyon ödemesini ‘daha fazla nasıl alabilirim?’ arayışına girdi. Bankalar da promosyon ödemeleri için harekete geçti.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için promosyon ödemeleri 8000 liraya kadar dayanırken, sözleşmesi biten emekliler en uygun promosyon şartları için bankaları araştırıyor. Bankalar emekliler için sağlanan tek tuşla tüm aylığı çekme, mevcut aylık müşterilerine promosyon ve harcama puanları gibi olanaklarla müşteri çekmeye çalışıyor.

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Emeklilerin aylıklarını kendileri üzerinden almasını isteyen bankalar, emeklilerin aylıklarına oranlı şekilde peşin promosyon ödemesi yapıyor. Nakit ödemelerin yanı sıra puan uygulamaları ve özel kredi faizleriyle de emeklilere bazı olanaklar sağlanıyor. Emekli aylıklarında genellikle üç yıl olarak belirlenen promosyon taahhüdü için sözleşmesi biten emekliler, yeni bankalar için araştırma yaparken, promosyon taahhüdü devam eden emekliler de yeni promosyon fırsatlarından yararlanmak istiyor.

EMEKLİ NASIL BANKA DEĞİŞTİREBİLİR?

Milliyet’in haberine göre; T.C. kimlik numarasını gösteren kimlikle en yakın banka şubesine giderek, bankanın internet ve mobil şubesinden veya e-Devlet üzerinden banka değişikliği yapılabiliyor. Emekli aylığı için banka değiştirmenin herhangi bir yaptırımı yok. Ancak aylık alımı için yaptıkları promosyon sözleşmesinin süresi devam eden emekliler, aylıklarını yeni bir bankaya taşımak istediklerinde, promosyon süresi için peşin aldıkları ödemelerin bir kısmını geri ödemek durumunda kalıyor. Örneğin üç yıl için 3 bin lira promosyonu peşin olarak alan bir emekli, bu süre bitmeden banka değiştirmek istediğinde, ortalama olarak bunun bin lirasını geri ödemek durumunda kalıyor. Bu durumdaki kişiler ise geri ödemek zorunda oldukları tutarla, yeni sözleşmeyle alacakları promosyonu karşılaştırıyor. Pek çok durumda, yeni bankaların sağladığı avantajlar, eski promosyondan kalan taahhüt ödemesinin ötesine geçiyor.

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HANGİ BANKA DAHA ÇOK ÖDEME YAPIYOR?

Bazı bankaların emekliler için verdiği promosyonlar şöyle:

YAPI KREDİ: 3 yıllık taahhütle, aylığı 1 bin 499 TL’ye kadar olanlar için 4 bin 850 TL, bin 500 TL-2 bin 499 TL arasına 6 bin TL, 2 bin 500 TL’nin üzeri için 7 bin 250 TL promosyon ödeniyor. 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda 100 TL ek nakit ödül alabiliyor. İlk kez kredi kartı alan veya promosyon tarihinden önceki 3 ay içerisinde mevcut kartları ile hiç harcama yapmamış olan müşteriler; kampanyadan sonra toplam 500 TL harcama sonrasında ek 150 TL nakit promosyon alıyor. Böylece promosyon miktarı 7 bin 500 liraya ulaşabiliyor.

İŞ BANKASI: Mevcut maaşını İş Bankası’ndan alan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası’nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde bankaya taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur), aylıklarına göre 5 bin TL’ye kadar promosyon alıyor. 1 bin 499 TL için 3 bin 500 TL, bin 500 - 2 bin 499 TL arası aylıklar için 4 bin 250 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri için 5 bin 000 TL promosyon veriliyor. Ayrıca emekli tanıdıklarına aylıkları için referans olanlara 500 TL’ye varan Pazarama MaxiPuan’ı tanımlanıyor.

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GARANTİ BBVA: 3 yıllık taahhüt karşılığında bin 500 TL’ye aylık alanlar 4 bin 850 TL, bin 500-2 bin 500 TL arasına 6 bin TL, 2 bin TL ve üstüne 7 bin 250 TL nakit promosyon veriliyor. Banka, paramatiklerde emekliler için hazırlanan özel menüyle, maaşın tamamını tek tuşla ve bozuk paraya kadar çekim olanağı veriyor. Emekliler için yüzde 2,64’ten başlayan faiz oranıyla kredi fırsatı da sağlanıyor. Taahhüdün bozulması halinde nakit promosyon, yine gün esasıyla geri isteniyor.

AKBANK: Emekli aylıklarını 3 yıllığına buraya taşıyanlar, bin 499 liraya kadar 4 bin 650 TL, bin 500 TL 2 bin 499TL arası için 5 bin 800 TL, 2.500 TL ve üzeri için 7 bin lira nakit promosyon alıyor. Ayrıca 2 ayrı otomatik ödeme talimatı karşılığında 250 lira ve kredi kartı harcamalarına da 500 liraya kadar chip-para ödemesi yapılıyor.

ING: 3 yıllık aylık taşımama taahhüdü ve başka bir hizmet zorunluluğu olmaksızın ile aylık tutarı 1500 TL’ye kadar olanlar 4.650 TL, bin 500 TL 2 bin 500 TL arasındakiler 5 bin 800 TL, 2 bin 500 TL’nin üzeri aylık alanlar 7 bin TL nakit promosyon alıyor. Ayrıca, bankaya yönlendirilen her emekli için, kişi başına 250 lira olmak üzere, 5 kişiye kadar toplam bin 250 lira fazladan ödeme alınabiliyor. Böylece promosyon miktarı 8 bin 250 liraya ulaşıyor. Aylık almak için bankaya verilen 3 yıllık taahhüdün bozulması halinde, promosyon bedeli, taahhüdün kalan süresi dikkate alınarak kıstelyevme (gün esası) göre geri alınıyor.

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