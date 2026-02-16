FİNANS

Emekli promosyon yarışı kızışıyor: İş Bankası ve diğer bankalardan rekabetçi teklifler

Emekli promosyonları 2026'nın Şubat ayında da gündemde kalmaya devam ediyor. İş Bankası'nın 24.000 TL'ye varan promosyon teklifinin yanı sıra, Ziraat Bankası ve Denizbank da emeklilere özel kampanyalarla rekabete katılıyor. Bu durum, emekliler için maaşlarını hangi bankaya taşıyacakları konusunda önemli bir karar verme sürecini beraberinde getiriyor.

Şubat ayında emekli maaşını taşıyanlar için bankalar farklı promosyon kampanyaları sunuyor. İş Bankası, Ziraat Bankası ve Denizbank'ın güncel teklifleri emeklilerin dikkatini çekiyor.

Emekli maaş promosyonları, 2026 yılının Şubat ayında emekliler için önemli bir gelir kaynağı olmaya devam ediyor. Özellikle İş Bankası'nın duyurduğu 24.000 TL'ye varan promosyon ödemesi, emeklilerin dikkatini çekerek bankalar arasındaki rekabeti daha da kızıştırdı. İş Bankası, emekli maaşını kendi bünyesine taşıyan ve belirli koşulları sağlayan emeklilere bu teklifi sunuyor.

Ziraat Bankası da emeklilere yönelik özel bir kampanya başlattı. Emekli maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan emeklilere nakit promosyona ek olarak, 40 bin TL'ye kadar 0 faizli kredi imkanı sunuluyor. Mevcut müşteriler için ise 25 bin TL tutarında 3 ay vadeli nakit avans ve 6 bin liraya varan Bankkart Lira imkanı da bulunuyor.

Denizbank da emekli promosyonları konusunda iddialı teklifler sunuyor. Bankanın emeklilere sunduğu promosyon miktarı, maaş aralığına göre değişiklik gösteriyor.

Bu rekabet ortamında emeklilerin dikkat etmesi gereken en önemli nokta, sadece promosyon miktarı değil, aynı zamanda bankanın sunduğu diğer hizmetler ve avantajlar. Örneğin, bankanın şube ağı, ATM erişimi, internet bankacılığı kolaylığı ve müşteri hizmetleri kalitesi gibi faktörler de emekliler için önemli kriterler arasında yer alıyor.

Emekliler, maaşlarını taşıma kararı vermeden önce farklı bankaların tekliflerini detaylı bir şekilde karşılaştırmalı ve kendileri için en uygun olan bankayı tercih etmelidir. Ayrıca, promosyon kampanyalarının koşullarını da dikkatlice incelemeleri ve herhangi bir belirsizlik durumunda banka yetkililerinden bilgi almaları önemlidir.

Şubat ayı emekli promosyonları açısından oldukça hareketli geçiyor. İş Bankası, Ziraat Bankası ve Denizbank gibi önde gelen bankaların rekabetçi teklifleri, emekliler için önemli bir fırsat sunuyor. Emeklilerin, bu fırsatları değerlendirirken sadece promosyon miktarına değil, bankanın sunduğu diğer hizmetlere ve avantajlara da dikkat etmeleri gerekiyor.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

