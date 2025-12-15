Emekli promosyonları güncellendi! En yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte güncel rakamlar...

Yeni yıl öncesinde emekli promosyonları yeniden gündemin ilk sıralarına çıktı. Emekli maaşını taşıyarak üç yıl kalma taahhüdü veren yurttaşlar, ek koşul aranmaksızın nakit promosyonlardan faydalanabiliyor. Bazı bankalar maaş tutarına göre kademeli ödeme yaparken, bazıları ek kampanyalarla toplam promosyon miktarını yukarı çekiyor.

Yapı Kredi emekli promosyonu

Yapı Kredi, 19 Eylül – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden SGK emeklilerine 30.000 TL’ye varan promosyon imkânı sunuyor.

Maaşa göre 15.000 TL’ye kadar koşulsuz nakit promosyon

2 otomatik fatura talimatına 5.000 TL’ye kadar ek ödeme

Kredi kartı harcamasına 5.000 TL’ye kadar ödül

Mobil uygulama aktifliğine 2.000 TL ek nakit

QNB emekli promosyonu

QNB, Aralık 2025 kampanyasında toplamda 31.000 TL’ye varan promosyon sunuyor.

Maaşa göre 20.000 TL’ye kadar koşulsuz promosyon

2 fatura talimatına 3.000 TL

100 bin TL ihtiyaç kredisine 2.500 TL

Ek hesap kullanımına 2.500 TL

Kampanya 8 Ekim – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli.

İş Bankası emekli promosyonu

İş Bankası, maaşını bankaya taşıyan veya hâlihazırda maaş alan emeklilere:

15.000 TL’ye kadar nakit promosyon

9.000 TL’ye kadar ek ödeme sunuyor. Kampanya 1-31 Aralık 2025 dönemini kapsıyor.

Albaraka emekli promosyonu

Albaraka, Aralık 2025 kampanyasında toplamda 25.000 TL’ye varan avantaj sağlıyor.

15.600 TL’ye kadar promosyon

Fatura talimatına 1.400 TL

Referansla 6.000 TL’ye kadar ödül

Kart harcamalarına 2.000 TL’ye kadar Worldpuan

Akbank emekli promosyonu

Akbank, promosyon ve ödüllerle birlikte emeklilere 30.000 TL’ye varan nakit fırsat sunuyor.

15.000 TL’ye kadar promosyon

Otomatik fatura talimatlarına 5.000 TL

Yakın davetine 5.000 TL

Kredi kartı harcamalarına 5.000 TL

Ziraat Bankası emekli promosyonu

Ziraat Bankası, SGK emeklilerine 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapıyor.

3 yıllık peşin ödeme

Birden fazla maaş alanlarda toplam tutara göre hesaplama

Başvurular şube, mobil, ATM ve internetten yapılabiliyor.

VakıfBank emekli promosyonu

VakıfBank, emeklilere 30.000 TL’ye varan toplam kazanım sunuyor.

12.000 TL nakit promosyon

Troy Emekli Kart ile alışverişlere 18.000 TL’ye kadar ek kazanç

Kampanya 1 Ekim 2025 – 31 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli.

Halkbank emekli promosyonu

Halkbank’ta promosyon tutarı maaşa göre belirleniyor:

10.000 – 14.999 TL: 8.000 TL

15.000 – 19.999 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Ölüm aylığı alan hak sahiplerine 5.000 TL ödeme yapılıyor.

Garanti BBVA emekli promosyonu

Garanti BBVA, Aralık 2025’te emeklilere 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül sunuyor.

15.000 TL nakit promosyon

Kart ve hesap işlemleriyle 10.000 TL’ye kadar bonus

DenizBank emekli promosyonu

DenizBank, toplamda 27.000 TL’ye varan promosyon sağlıyor.

12.000 TL nakit promosyon

Kart, fatura ve KMH kullanımına 15.000 TL’ye kadar ek ödeme

ING emekli promosyonu

ING, maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine 28.000 TL’ye varan nakit promosyon imkânı sunuyor.

15.000 TL koşulsuz promosyon

Ek kampanyalarla ilave ödeme

EYT’liler ve yeni emekliler de kampanyadan yararlanabiliyor