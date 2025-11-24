FİNANS

Emekli promosyonu açıkladı: İşte güncel liste (Ziraat, Vakıfbank, Halkbank)

Emekli promosyon kampanyaları emekliler tarafından yakından araştırılıyor. Özellikle emekli maaş zamlarıyla promosyonlardaki değişim merakla takip edilirken bankalar da dönem dönem promosyon ödemelerinde değişikliğe gidebiliyor. Peki, banka promosyonları ne kadar oldu? En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? Emekli promosyon en yüksek ne kadar? İşte Vakıfbank, Ziraat, Yapı Kredi, ING, Akbank, Garanti, QNB, İş Bankası, Halkbank, Albaraka, Denizbank, banka ödemelerinde son durum...

Hande Dağ

Emekli promosyon 2025 ne kadar? Emekli promosyonu ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Pek çok emekli tarafından ek gelir olarak görülen emekli promosyonunda son rakamlar belli oldu. Bankalar dönem dönem promosyon ödemelerinde farklılığa gidebilirken promosyona ek olarak bazı şartların sağlanması halinde çeşitli ödüller de sunulabiliyor. Buna göre ödeme tutarı artabiliyor. Bankaların emekli promosyonları da emekli maaşına göre değişkenlik gösterebiliyor.

İşte emekli promosyon 2025 son durum ve Vakıfbank, Ziraat, Yapı Kredi, ING, Akbank, Garanti, QNB, İş Bankası, Halkbank, Albaraka, Denizbank, Kuveyt Türk promosyon ödemeleri...

BANKA EMEKLİ PROMOSYON 2025 NE KADAR?

İşte bankaların güncel Kasım 2025 emekli promosyon tutarları...

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşını bankadan alanlara, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül imkanı sunuluyor.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON

SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene 30.000 TL’ye varan nakit ödül imkanı, 15.000 TL’ye varan promosyona ek 15.000 TL nakit ödül sunuluyor.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

SGK emeklisi müşterilerine özel 24.000 TL’ye varan promosyon sunuluyor.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON

12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi sunuluyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON

30.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuluyor.

ING EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşını taşıyanlara, 28.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor.

QNB EMEKLİ PROMOSYON

31 bin TL’ye varan emeklilik ödülü sunuluyor.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON

27.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor.

ALBARAKA EMEKLİ PROMOSYON

4 Kasım- 30 Kasım 2025 tarihleri arasında emekli maaşını taşıyanlara 15.600 TL'ye varan promosyon ve 9.400 TL’ ye varan ödül kazanma imkanı ile toplamda 25.000 TL'ye varan ödül sunuluyor.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON

Maaşını taşıyacak SGK emeklilerine 30 bin TL'ye varan ödeme sunuluyor. Maaşını taşıyacak SGK emeklilerine, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; kredi kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için toplamda 18.000 TL'ye varan ek kazanım fırsatı sunulacağı belirtildi. Kampanya bitiş tarihi 31 Ocak 2026 olarak belirtildi.

KUVEYT TÜRK EMEKLİ PROMOSYON

Emeklilik maaşını bankadan alanlara 27.500 TL’ye varan promosyon ödemesi sunuluyor.

