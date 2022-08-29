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Emekli promosyonu için bankalara akın ettiler! Kilometrelerce uzaklıktan geldiler

29.08.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaş promosyon rakamlarındaki artış sonrası kampanyadan yararlanmak isteyen emekliler bankalara akın ettiler. Son olarak 8 bin liraya yaklaşan banka promosyonunda özel bir bankadan yeni bir hamle geldi. Bu hamle ile emeklilerin banka promosyonunda 10 bin liraya dayandı. Kampanyalar 31 Ağustos'ta sona erecek.

Emekli promosyonu için bankalara akın ettiler! Kilometrelerce uzaklıktan geldiler

Emekli promosyonlarıyla ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Bankalar promosyon ödemelerinde ciddi artış sonrası emeklililer bankalara akın ettiler.Sivas kent merkezinde bankaların promosyon yoğunluğu sokakları doldurdu, saatlerce bekleyen vatandaşlar isyan etti.

Emekli promosyonunda kritik uyarı: Elinizi çabuk tutun... 10 bin liraya dayandıEmekli promosyonunda kritik uyarı: Elinizi çabuk tutun... 10 bin liraya dayandı

Bankaların 10 bin liraya dayanan promosyon açıklaması üzerine Sivas kent merkezinde bulunan bankaların önünde emekli vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Sabah erken saatlerde kuyruğa giren vatandaşlar, saatlerce sıralarının gelmesini bekledi. Saatlerce sırada bekleyen ve işlem yapamadan geri dönen vatandaşlar bu duruma isyan etti.

PROMOSYON İÇİN 60 KİLOMETRE UZAKLIKTAN GELDİLER

Sivas’a 60 kilometre uzaklıktan geldiğini belirten Kadir Solmaz, “7 bin 500 lira alabilmek için bekliyoruz. 4 veya 5 saati geçti, köyden geliyoruz. Şu an aldığım banka 750 lira promosyon veriyor, bende daha yüksek veren buraya taşımak istedim” şeklinde konuştu.,
Nazife yıldırım, “Sabahtan itibaren bu kuyruğun başına bir zabıt koyacaklar, ondan sonra düzenli olabilir” şeklinde konuştu.

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EMEKLİ MAAŞI BAŞKA BANKAYA NASIL TAŞINIR?

Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ve ya yeni emekli olanlar, diledikleri bankaya başvuru yaparak maaşlarını taşıyabiliyorlar. Maaşlarını taşımak isteyen emeklilerin bankaya bildirimde bulunulması gerekiyor. Bu bildirim bankaların şubelerinden veya e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor.

Banka değiştirme işlemi kolaylıkla yapılabiliyor. Bankasıyla 3 yıllık taahhüt süresi dolan, dolmayan emekliler veya yeni emekli olanlar, istedikleri bankaya başvurarak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebiliyor. Bunun için geçiş yapacağı ve halihazırda maaş aldığı bankaya bildirimde bulunması yeterli.

e-devlet

E-DEVLET ÜZERİNDEN BİLDİRİM

Bildirim, bankaların şubelerinde veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Emekli mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, kalanını iade ediyor. Yeni geçtiği bankadan da promosyonu peşin alıyor. Yeni geçişlerde promosyon ödemesi maaş yattıktan sonra hesaba geçiyor.

SON GÜN 31 AĞUSTOS

Promosyon ödemesinden 31 Ağustos 2022 tarihine kadar maaşını üç yıl bankadan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanabilecek. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlıyor.

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Promosyon emekli
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