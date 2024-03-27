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Emekli promosyonu nedi̇r? 3 yıl dolmadan promosyon alınır mı?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
26.03.2024 23:46
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Emekli maaşı promosyonu, banka kuruluşlarının emekli vatandaşlara sunduğu bir teşvik uygulamasıdır. Bu uygulama, yalnızca emeklilere para desteği sağlamakla kalmaz, aynı zamanda banka kurumları arasındaki rekabeti artırarak daha nitelikli hizmet sunulmasına da yol açar. Peki emekli promosyonu nedi̇r, 3 yıl dolmadan promosyon alınır mı?

Emekli promosyonu nedi̇r? 3 yıl dolmadan promosyon alınır mı?

Emekliler, maaş yatırma ve çekme konularında olası herhangi bir engelleme ile karşılaşmadıkları takdirde maaşlarını istedikleri bankadan çekebilirler. Maaşını başka bir bankaya taşımak isteyen vatandaş, mevcut bankasına ise bildirim yapmak zorundadır. Bu bildirimler banka şubelerinden veya e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Maaşı karşılığında daha fazla promosyon almak isteyenler, taahhüt süresi bitmeden de banka değişikliği yapılabilmektedir.

Emekli promosyonu nedi̇r?

Emekli maaş promosyonu uygulaması, hükûmet tarafından oluşturulan, 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu iş birliğiyle bankalarla ortak imzalanan bir protokol sonucu ortaya çıkmıştır. SGK’nın kamu bankaları başta olmak üzere 18 özel bankayla anlaşma yapması sonucunda emekli vatandaşlara promosyon desteği yapılmaya başlamıştır.

Banka promosyonları, kamudan veya özel kurumlardan emekli olmuş ve aylığı bağlanmış olan kişilere özel yapılan ek bir primdir. Emekli banka promosyonu uygulamasına katılmak için bazı gereklilikler mevcuttur. Bu noktada 3 senelik taahhüt süresi şartı aranır. Emekli maaşını almaya yeni başlayanlar veya taahhüt süresi yenilemek isteyenler promosyon başvurusu yaparak ödeme alabilmektedir. Bunun için emekli kişinin ilk olarak hesabının bulunduğu banka şubesine giderek sözleşme için başvurmalıdır.

3 yıl dolmadan promosyon alınır mı?

Emeklilik işlemleri kapsamında maaşın hangi bankadan çekileceği belirlenmelidir. Maaşın yatacağı bankayı belirlerken tercih edebilecek pek çok sayıda kamu ve özel banka seçeneği mevcuttur. Bu noktada tercih edilen bankaya göre şartlar da değişmektedir.

Emekli maaşı, taahhüt süresi bitmeden daha avantajlı ve daha fazla promosyon veren bir bankaya taşınabilir. Maaş zamlarından sonra bankaların sunduğu promosyon miktarı da yükseldiğinden pek çok kişi promosyon başvurusu yapmayı düşünebilir. 3 yıl dolmadan emekli maaşını taşımak isteyen vatandaşların ilk olarak cayma bedeli ödemesi gerekmektedir. Taahhüdün bitmesi beklenmediği için kişiden talep edilen bu ödeme, promosyon tutarına göre belirlenir. 3 yıl bitmeden emekli maaşı taşıma bedeli ödedikten sonra banka taşıma işlemi de gerçekleşir.

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