Emekli promosyonunda '30 bin TL' rakamını verdi! 'Bankalar artırmaya başladı'

Temmuz ayı emekli ve memur zammının belli olmasının ardından en düşük emekli maaşının da netleşmesiyle beraber gözler emekli banka promosyonları çevrildi. Bankaların emekli promosyonu ile ilgili yaptığı ve yapacağı hamleler merakla bekleniyor. Peki, maaş zamlarının gelmesiyle beraber emeklilere verilen promosyonlar ne kadar oldu? Uzman isim promosyonlarla ilgili detayları değerlendirdi.

"MUHTEMELEN BU DÜZENLEME YETİŞECEK"

TV100 yayınında konuşan Sosyal güvenlik uzmanı Murat Göktaş şu ifadeleri kullandı:

"Temmuzun 3'ünde en son Haziran ayı enflasyon rakamları TÜK tarafından açıklanmasıyla birlikte 6 aylık yani Temmuz ayında SSK, Bağkur ve memurlara verilecek zamlar belli olmuş oldu. Burada en çok merak edilen konu da biraz açıklığa kavuşmuş oldu. 14 bin 469 TL olan en düşük SSK Bağkur emekli aylığı, emeklilere verilen zam oranı olan 16.67 gerçekleşen tüfe oranında arttırıldı ve 16 bin 881 TL oldu. Dolayısıyla burada bunların ne zaman alınacağına ilişkin belki soru işaretleri olabilir. Buna ilave sonradan bir ödeme yapılmayacak. Çünkü SSK'lılar her ay 15 ile 27 arasında yani 15 Temmuz'la 27 Temmuz arasında aylıklarını alacaklar için muhtemelen bu düzenleme yetişecek. Çünkü şu anda Genel Kurul'a gelecek bu hafta. Bağkurlular da 25'i ile 28'i arası alacakları için onlarınki de yetişecek. Dolayısıyla bu ay normal aylıklarını alırken zamlı aylıklarını ve en düşük alanlar da 16 bin 881 liralık en düşük aylıklarını normal tarihlerinde alacaklar.

"30 BİN LİRA SINIRINA DOĞRU ZORLAYANLAR DA OLABİLİR"

Tabii buradaki emekli aylıklarında yapılan artışa paralel olarak promosyonları da bankalar arttırmaya başladı. Peşi peşine açıklamalar gelmeye başladı. Şu an için en düşük açıklayan 12 bin lira açıkladı bankalardan. En yüksek de 25 bin lira açıkladı. En yüksek 20 bin liraydı geçen dönem. Şimdi en yüksek 25 bin lira hatta 30 bin lira sınırına doğru zorlayanlar da olabilir. Belki bir iki gün içerisinde tekrar açıklama gelebilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu biliyorsunuz emekli aylıklarını 19 banka aracılığıyla ödüyor ve bu 19 bankayla promosyon anlaşması yapıyor. Bu promosyon anlaşması kapsamında şu anda en düşük banka açıklaması 12 bin lira, en yüksek de 25 bin lira civarında, bu nakit olarak verecekleri. Tabii bunun dışında bazıları kredi kartı verip buna para puan şeklinde yükleme yapıyorlar. Bazıları verilen kredi kartından yıllık aidat ilave olarak alınmayacağına ilişkin taahhütlerde bulunarak emeklilerinin aylıklarını buraya aktarmalarını istiyorlar.

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

Peki, emekliler hangi bankanın ne verdiğini nereden görebilirler? Bunu bankaların sitelerinden ya da banka ile yüz yüze görüşerek bakabilirler ya da e-devletten bakabilirler. Burada bankalarda değişik yapma hakkı var mı? Emeklilerin en çok sorulan konulardan bir tanesi şu... İstedikleri zaman değişik yapabilirler. Ancak banka promosyonları 3 yıllığına yapıldığı için siz bir yıl sonra aylığınızı başka bir bankaya aktarmak istediğiniz zaman mutlaka kalan 2 yılın almış olduğunuz promosyonun bankaya iade edilmesi gerekiyor.

'KREDİ' DETAYINA DİKKAT

Fakat orada bir dikkat edilmesi gereken husus; bankalar genelde bunlarla ilgili emeklilere uzun vadeli küçük krediler kullandırdıkları için bu kredi bitene kadar belki de maaşlarını başka bankalara aktaramazlar. Buna da dikkat çekilmesi gerekiyor diye düşünüyorum"