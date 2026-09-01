Emekli promosyonunda '36 formülü' Bankalar yarışta, 'artmaya devam edecek'

Emekli promosyonu milyonlarca emekli tarafından en çok araştırılan konulardan bir tanesi. Temmuz zammı sonrası yeni maaşlardan sonra vatandaşlar bankalar tarafından sunulan promosyon tutarlarını ve kampanyalarını araştırırken promosyon şartları da büyük önem taşıyor.

KİMLER EMEKLİ PROMOSYONU ALIR?

A Para yayınında konuşan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem "Promosyon emeklilere veriliyor. Sadece emeklileri değil ama çoğunluk emekli olduğu için emekliler alıyormuş gibi görülse de aslında Sosyal Güvenlik Kurumundan maaş alan herkes alıyor. Dul yetim maaşı alan da alıyor, emekli maaşı alan da alıyor, gazi maaşı alan da alıyor, şehit yakını maaşı alan da alıyor. Yani Sosyal Güvenlik Kurumunun bankaya maaş yatırdığı herkesin promosyon hakkı oluyor. Dolayısıyla böyle geniş bir kitle var" dedi.

PROMOSYON ŞARTLARI NELER?

Şartlarla ilgili de konuşan Erdem "Şartları da çok basit aslında. Yani çok karmaşık gibi görünüyor. Çünkü bankaların kampanyaları var ve yeni şartlar koyuyorlar ama promosyonun şartı şu; bankaya gideceksin ve diyeceksin ki ben 3 yıl boyunca maaşımı sizin bankanızdan alacağım diye söz vereceksin ve bunu bir protokol olarak da imzalayacaksın. Hepsi bu. Burada en taban olan promosyonu almaya hak kazanıyorsunuz. Bunun üstüne ilave rakamlar koyuyor bankalar. Bu da tabii rekabetten kaynaklanıyor. Netice itibarıyla bir büyük pasta var. Özellikle Temmuz ayında maaşların artmasıyla birlikte bu pasta da büyüdü. Dolayısıyla bu pastadan pay almak isteyen ağırlık tabii kamu bankalarında gerçi şu anda emekli maaşları ama özel bankalar da bu pastadan pay almak istiyorlar. Dolayısıyla buradan pay almak isteyen bankalar da bir yarış içine giriyor. Kampanyalar düzenliyor ve bu rakamı yükseltiyorlar. Rakamı yükseltirken de ilave şartlar öne sürüyorlar. Bizim ürünlerimizi kullan diyorlar, kredi kartı kullan, kredi kullan, otomatik fatura talimatı ver, hatta emekli getir bize filan. Dolayısıyla hem rakam yükseliyor hem yeni şartlar ortaya çıkıyor. O yüzden de emekliler banka seçerken bu şartlara bakmalılar. Bu şartlar bana uyuyor mu uymuyor mu diye iyi değerlendirsinler" ifadelerini kullandı.

Devamında Erdem "Son dönemde şöyle bir şey de oldu. Atıyorum banka 20 bin TL promosyon veriyor. Diyor ki 60 bin TL de faizsiz kredi veriyorum. Dolayısıyla sen o 60 bin lirayı aslında geri ödüyorsun ama faizsiz olarak ödüyorsun. Toplamda burada elde ettiğin fayda, 20 bin TL promosyonla birlikte 80 bin liraya çıkıyor. Hatta bu rakam 90.000 liraya kadar çıkmış durumda. O yüzden de böyle yeni şartlar var ama genel anlamda şartları bu" şeklinde konuştu.

PROMOSYON NASIL ARTIRILIR?

Promosyonun nasıl artırılabileceğiyle ilgili ise Erdem "Ben promosyonumu aldım ama benim bankam ya da bir filan banka daha yüksek promosyon veriyor, ben 10 bin TL almıştım, şimdi yeni banka 20.000 TL veriyor, bu 10.000 TL arttırmasından faydalanabilir miyim? Evet. Netice itibarıyla bir protokol imzalıyorsunuz bankayla. Bu protokolden cayıp yenileyebilirsiniz. Nasıl? Kendi bankanızı arayabilirsiniz ve dersiniz ki ya ben 10.000 TL almıştım bir yıl önce veya 2 yıl önce, daha bir yılım var, 2 yılım var ama ben bu 20.000 liradan faydalanmak istiyorum, orada o 20.000 liradan da faydalanıyorsunuz. Ya da siz 10.000 TL aldınız, başka bir banka 30.000 TL veriyor, oraya geçmek istiyorsunuz. Hemen buradan cayıp oraya geçebilirsiniz. Bunu da e-Devlet vasıtasıyla yapabilirsiniz" dedi.

İADE TUTARI NASIL HESAPLANIR?

Bir örnek de veren Erdem "Geçtiğimiz yılın 1 Eylül'ünde 18.000 TL almış olsun bir emekli. Bir bakmış ki bankası 30.000 TL veriyor. Bu 1 Eylül'de de ben bu 30.000 liradan faydalanmak istiyorum diyor. Ne yapacak? 1 yıllık promosyonu tamamlamış ama daha 2 yılı var. Dolayısıyla 2 x 6.000 yıllık 6.000 olduğu için 3 yıl için 18.000 TL, 12.000 lirayı geri ödemesi gerekiyor. Çünkü daha 2 yıl daha beklemesi lazım. Dolayısıyla 12.000 lirayı geri ödüyor ve bankadan 30.000 TL alıyor. Yani 18.000 TL fazla para alıyor. Banka şunu yapıyor; bu 12.000 lirayı geri almıyor, o emekliye 18.000 TL yatırıyor. 30'a tamamlıyor. 3 yıl da 2026'nın 1 Eylül'ünden itibaren başlamış oluyor" ifadelerini kullandı.

İade tutarının nasıl hesaplanacağıyla ilgili ise Erdem "Orada da 36 formülü var. Niye 36 formülü var? Çünkü 3 yıl 36 aydan oluşuyor. Yani kaç ay önce almışsanız ona göre hesap yapıyorsunuz. Diyelim ki bu emekli de 21.000 TL alsın. Yine 1 Ocak 2026'da almış olsun. Yani 9 ay önce. Promosyon 30.000 liraya çıktı. Ne yaptı? 9 aylık geçen süreyi düşüyorsunuz. Kalıyor 27 ay. 27 ayı da 583 ile çarpıyorsunuz 36'ya böldüğümüz için 21 bin. Dolayısıyla 15.750 lira verip 30.000 TL geri alacak. Bu hesabı banka yapıyor zaten. Emeklilerin hani bu bu tür bir hesaba girmelerine gerek yok" dedi.

Devamında Erdem "Bu hesabı şunun için verdim ki ya işte yeni promosyon bana kar getirir mi getirmez mi ona bir bakmak için bu hesabı yapabilirsiniz ama 1, 0'dan her zaman büyüktür. Yani ne kadar süreniz kalmışsa kalmış yeni promosyondan faydalanabilirsiniz. Şimdi o bankaların öne sürdüğü o şartlar burada önem kazanıyor. Banka diyor ki benim kredimi kullan. Sen de 36 aylık bir kredi kullanmışsın. Dolayısıyla bu krediyi de buraya bağlamışsın. Banka diyor ki ya bu kredim bitmeden ki belki de öyle bir imza altına alıyor seni, yani bir sürü belge imzalıyorsun bakmıyorsun, bu kredi bitmeden bankanı değiştiremezsin diyor. Sen diyorsun ki ya değiştirmek istiyorum. O da diyor ki imzaladın zaten bunu. Ama bununla ilgili tüketici hakem heyetleri ya da tüketici mahkemeleri tüketicinin lehine kararlar veriyor. Onu da söyleyeyim. Yani banka değiştirebilirsiniz. Oraya da kredinizi ödersiniz. Başka bankaya da maaşınızı taşıyabilirsiniz. Bunun için de e-Devlet'ten kolayca taşınabiliyor. Emeklilerimiz e-Devlet kullanamıyorsa bankanın alo haklarından faydalanabilirler ya da şubeye gidebilirler, internet şubesini kullanabilirler. Her türlü bu promosyondan faydalanırlar" şeklinde konuştu.

"ARTMAYA DEVAM EDECEK"

Promosyonlarla ilgili Erdem "Promosyonlar artıyor. Artmaya da devam edecek. Çünkü o rekabet devam ediyor. Kampanyalar devam ediyor. Maaşlar artıyor. Maaşlar arttıkça şimdi Ocak ayında yeniden artacak.

Yeniden promosyon belirlenecek. Belki o taban maaşlarla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumuyla yeni bir protokol de imzalanır. Taban promosyonla ilgili. Orada 5.000 liraya kadar 10.000 ile 15.000 arası, 15.000 ile 20.000 arası ve 20 binin üstü şeklinde maaş skalaları da var. Ona göre de promosyon alınıyor. Siz o maaş skalanın bir üstüne geçtiğiniz zaman zaten otomatik promosyonunuz artıyor" ifadelerini kullandı.